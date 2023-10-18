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Siyonistler Müslümanları katlederken, buradaki sokak palyaçosu vicdan sahipleriyle alay edip İsrail'e destek çıkıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-18 01:25:00 -

Siyonistler Gazze'de Müslüman kanı akıtırken, Arif Kocabıyık adlı sözde sokak röportajcısı sokaklarda makara yapmaya kalktı.

İsrail Filistinli Müslümanları katlederken, Türkiye'de Siyonistlere karşı büyük bir tepki ortaya çıktı. Mazlum Müslümanların yanında yer alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları her ilde gösteriler düzenleyerek Filistin halkına destek verdi.

İnsanların vicdanıyla dalga geçti

Sözde sokak röportajcısı Arif Kocabıyık, halkın arasına karışarak Filistin meselesinde dalga geçmeye kalktı. İnsanları yolundan çevirip sorular soran Kocabıyık, Filistin davasına zarar vermek için elinden geleni yaptı.

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