Siyonistler Kamal Adwan Hastanesi'ni kuşattı! 'Cenazelerimizi defnedemiyoruz'

Munir El Barş yaptığı açıklamada, siyonist ordunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda yer alan Kamal Adwan Hastanesi'ni karadan ve havadan hedef aldığını, hastanenin tanklar ve keskin nişancılar tarafından kuşatıldığını duyurdu.

Barş, "İsrail, tesisi her taraftan kuşattı. Hastalar ve hastaneye sığınanlar korku içinde. Hastanedeki herkesi zorla dışarı çıkarmak amacıyla saldırıyorlar. Buradakiler hastalar, mağdurlar ve yerinden edilmiş sivillerdir. Biz sağlık personeli olarak yerimizi koruyoruz. Hastalarımızın yanındayız. Burada Kamal Adwan Hastanesi'nde kalan tüm imkanlarımızla halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Barş, "Şifa Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'nde olduğu gibi Kamal Adwan Hastanesi'nde de bir katliam olmasından korkuyoruz" ifadelerini kullandı.

Cibaliye Mülteci Kampı'nı kuşattıklarını duyurdular!

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada ise Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'nın kuşatıldığı belirtildi. Siyonistler kuşatmaya gerekçe olarak, Cibaliye Mülteci Kampı'nın Hamas'a ait askeri üs olduğu yalanını gösterdi.