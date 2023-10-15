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Dünya Siyonistler İran'a meydan okudu: Birden fazla cephede savaşmaya hazırız
Dünya

Siyonistler İran'a meydan okudu: Birden fazla cephede savaşmaya hazırız

Yeniakit Publisher
2023-10-15 23:04:00 -
Siyonistler İran'a meydan okudu: Birden fazla cephede savaşmaya hazırız

İran'ın Gazze'de daha fazla ileri gidilmesi halinde devreye girmek zorunda kalacakları yönündeki açıklamaları tazeliğini korurken, İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail'in iki veya daha fazla cephede savaşmaya hazır olduğunu söyledi.

İran'ın Gazze'ye kara harekatı olursa müdahalede bulunma tehdidinin ardından İsrail ordusundan dikkat çeken bir açıklama geldi. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İran destekli Hizbullah hareketinin Lübnan sınırında gerilimi tırmandırdığını ifade ederek İsrail'in iki veya daha fazla cephede savaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Çatışmalar devam ediyor

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından, Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar 9. gününde sürmeye devam ediyor. İsrail, abluka altına aldığı Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddetini artırırken, bir yandan da Lübnan ve Suriye'den yapılan roket saldırılarına karşılık veriyor.

"2 veya daha fazla cephede savaşmaya hazırız"

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail'in iki veya daha fazla cephede savaşmaya hazır olduğunu belirterek, İran destekli Hizbullah hareketinin, İsrail'in Gazze'deki saldırısını engellemek için Lübnan sınırında gerilimi tırmandırdığını da sözlerine ekledi.

"600 bin Gazzeli güneye hareket etti"

Amiral Daniel Hagari, İsrail'in geçen hafta, beklenen kara saldırısı öncesinde bölge sakinlerinin Gazze Şehri'ni boşaltması gerektiğini duyurmasının ardından 600.000'den fazla Gazzelinin güneye hareket ettiğini söyledi.

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