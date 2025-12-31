  • İSTANBUL
Siyonistler barbarlığı itiraf etti

İsrail ordusu, askerlerinin işgal altındaki Batı Yaka'da bir köye baskın düzenleyerek Filistinlilerin araçlarına zarar verdiğini itiraf etti.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 27 Aralık Cumartesi günü Paraşütçü Tugayı'na bağlı bir birliğin, talimatlara aykırı olarak ve izinsiz bir şekilde Ramallah'ın doğusundaki Deyr Dibvan köyüne girdiği ifade edildi.

Açıklamada, askerlerin, yönetmeliklere, emirlere ve İsrail ordusu askerlerinden beklenenlere aykırı olarak Filistinlilere ait araçlara zarar verdiği belirtildi.

Ordunun, olaydan haberdar olur olmaz askerlerin davranışlarını incelemek üzere kapsamlı bir soruşturma başlattığı savunulan açıklamada, soruşturma sırasında ek ihlallerin de tespit edildiği ve gereğinin yapıldığı ileri sürüldü.

Açıklamada, olayda yer alan tüm askerlerin bağlı bulundukları komutanlığa çağrılarak yargılandığı ve cezalandırıldığı iddia edildi.

Olayda yer alan grupların komutanlarının ve olayı başlatan bir askerin Paraşütçü Tugayı komutanı tarafından yargılanarak askeri hapisle cezalandırıldığı ileri sürülen açıklamada, olayda yer alan tüm komutanların ordudaki komuta veya muharebe görevlerine geri dönmeyecekleri savunuldu.

Açıklamada, olayla ilgili ilk soruşturmanın sonuçlarının Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e sunulduğu ve Genelkurmay Başkanı Zamir'in, olayın ciddi olduğunu ve İsrail ordusunun değerleriyle ve askerlerinden beklenen profesyonel standartlarla bağdaşmadığını belirttiği aktarıldı.

