Siyonisti durdurmazsak her bayram zehir olur

Resul Ekrem Şahan Ankara

Filistin topraklarını zorla işgal eden Filistinli Müslümanlara türlü işkenceler eden İsrail’e karşı STK temsilcileri Yeni Akit aracılığı ile çağrıda bulundu.

Diyanet- Sen Genel Başkan Mehmet Ali Güldemir, “Filistin topraklarını işgal ederek kurulan ve kurulduğu günden beri bölgede vahşetin her türlüsünü yaşatan terörist İsrail Devleti’ne had bildirmek yaşanan bu zulme dur demek bütün iyi insanların görevidir, sorumluluğudur. İsrail’de yaşananlara dur demek İsrail ile birlikte bu zulme ortak olan zalim dünya düzenine dur demektir. Irkçı, soykırımcı Yahudi zorbaların zulmüne hep birlikte dur diyeceğiz. Filistin halkı orada soykırıma uğrarken masum çocuklar bombalanırken ne bayram yapabiliriz, ne sıcak yataklarımızda yatabiliriz. Tüm dünya ülkelerine sesleniyorum, tüm iyi insanlara sesleniyorum: İnsanlığımızdan utanmak istemiyorsak, insanlığın gereğini yerine getirmek istiyorsak bu zulmü durdurmalıyız” şeklinde konuştu.

“Bütün mazlumlar hürriyetlerine kavuşsun!”

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, “Ramazan Bayramı gününe girerken, bebek katili Siyonist İsrail’in Filistinli Müslüman kardeşlerimize yaptığı zulümlerle burkulduk. Diğer taraftan; gözlerden Irak katil Çin’in Doğu Türkistanlı kardeşlerimize uyguladığı soykırım içimizi acıtmakta. Bayram vesilesiyle, bu insanlık düşmanları, Doğu Türkistan, Filistin, Arakan ve birçok yerde vahşetlerine devam etmektedirler. Ne acıdır ki; bu gözü dönmüşler masum insanlara zulmetmekten ve soykırımdan vazgeçmemektedirler. Dünyada huzurun sağlanması için, bütün insanlık bu acılara ortak tavırla dur diyebilmelidir.

Bunun için önce İslam ülkeleri bütün Müslümanlar aynı ses, aynı nefes aynı duygu birliğinde olmak zorundadırlar. Başka çaremiz yoktur. Birlikte rahmet vardır. Bu duygularla Ramazan Bayramının; huzur, kardeşlik, sevgi ve esenliğe vesile olmasını diliyor, dinmeyen ve kanayan yaramız Kudüs ve Doğu Türkistan başta olmak üzere, soydaş, dindaş ve bütün mazlumların hürriyetlerine kavuşmalarını ve kurtuluşlarına vesile olmasını Yüce Allah’tan (cc) niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz ise, “Evvelinde bir karış dahi yeri yokken, hile ile girdiği ve ilerleyen zaman içerisinde şu an itibariyle yüzde 85’İne sahip olduğu Filistin topraklarında tüm dünyanın gözü önünde gözyaşı ve kan dökmeye devam eden Siyonist İsrail, bu Ramazan Bayramını da hem Filistinli kardeşlerimize hem de başta cennet vatanımız olmak üzere, yeryüzü coğrafyasında bulunan Müslümanlara doyasıya yaşatmamıştır.

Esasında toplam nüfusu yaklaşık 9 milyon civarında olmasına rağmen, bir buçuk milyara yakın nüfusa sahip İslam ülkelerinin, İsrail’in bu vahşetini durdurmaya yönelik bir girişimde bulunmamaları ise, üzerinde düşünülmesi gereken en önemli bir durum haline gelmiştir.

Ancak, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinli kardeşlerimize yönelik yapmış olduğu hayasızca vahşilikleri karşısında ülkemiz başta olmak üzere, yapılan tüm protesto gösterilerini ve kınama seansları ile açıklamaları önemsemekle beraber, İsrail’in durdurulması ve hak ettiği cezalara çarptırılması için acilen fiili harekete geçilmesi kaçınılmaz olmuştur. Aksi halde, İsrail siyonisti, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bayramlarımızı zehir edecek ve yapılmış olan protesto gösterileri ile kınama açıklamalarına gülüp geçecektir” dedi.