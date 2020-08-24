Siyonist zindanındakilere destek gösterisi! Türkiye, Filistin’i yetim bırakmaz

Hasan Eğrigöz Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Filistin Direniş Hareketi’nin en önemli şahsiyeti olan Şeyh Raid Salah’ın tutuklanmasının ardından Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye ile görüşmesi STK’lar tarafından, “Türkiye Filistin’i hiçbir zaman yalnız bırakmaz” diye yorumlandı.

Filistin’de yaşanan insan hakları ihlallerine tüm dünyanın sessiz kaldığını ve Filistin davasına sadece Türkiye’nin sahip çıktığını ifade eden Mazlumder Genel Başkanı Ramazan Beyhan, “Şeyh Salah’ın tek suçu Kudüs davasına sahip çıkması ve Filistinli olmasıdır. Dolayısıyla bir suçu olmadığı halde bir insanın hürriyetini kısıtlamak, en temel insan haklarına aykırı bir tutumdur. Maalesef uluslararası örgütler, bu insan hakları ihlalinin karşısında sessiz kalıyorlar. Bu ikiyüzlülüktür. Bütün dünya Filistin’de yaşanan zulme sessizken, o davaya sahip çıkan tek ülke Türkiye’dir. Türkiye’nin Filistin davasına, liderlerine, önderlere sahip çıkması her türlü övgüye değer bir durumdur. Ama diğer tarafta Arap ülkeleri liderlerinin durumu ortada. İsrail de bundan güç alıyor. BAE ile yürüttükleri ilişkiden de cesaret alıyor. Bir an önce dünya devletlerinin, insan hakları örgütlerinin Filistin için bir şey yapması gerekiyor” dedi.

“Filistin kırmızı çizgimizdir”

İHH Ankara Sorumlusu Mustafa Sinan da, “Türkiye’deki bütün Müslümanlar için Filistin kırmızı çizgidir. Türkiye’deki bütün kesimler buna çok hassas. Filistin bizim için hep kırmızı çizgi olmuştur. Dolayısıyla Tayyip Bey’in bu tepkiyi vermesi aslında doğal bir refleks çünkü Cumhurbaşkanımız da halktan, içimizden çıkmış biri olduğu için bu davaya çok önem veriyor. Türkiye’de Filistin’in aleyhinde konuşmak demek siyaseten intihar etmek gibi bir şeydir. Şuna çok dikkat etmemiz lazım; Filistin meselesini kullananlarla, Filistin’e gerçekten sahip çıkanları çok iyi görmek lazım. Çünkü birçok ülkenin halkı samimi bir şekilde Filistin’i savunup, sahip çıkarken, o ülkenin idarecileri ne yazık ki ülkenin çıkarları diyerek Filistin’in davasına ihanet ediyorlar. Ya da Filistin davasını kullanarak, bir yerlerden bir şeyler devşirmeye çalışıyorlar. Filistin’e hizmet ettiğini söyleyen ama gerçekte ihanet eden insan tiplemeleri ortaya çıkmaya başladı. Buna da dikkat etmek lazım” diye konuştu.