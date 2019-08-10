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Siyonist Yahudilerin baskın tehdidine karşı İslam İşbirliği Teşkilatı'na çağrı: Mescid-i Aksa için devreye girmeli!

Yeniakit.com.tr'ye konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'daki Bayram Namazı'na yönelik tehdidine dikkat çekerek, "Tüm Müslümanlar ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'daki kardeşlerimize sahip çıkmalı. İslam İşbirliği Teşkilatı Filistinlilerin özgür bir bayram yaşayabilmesi için devreye girmeli." dedi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 20:59
Siyonist Yahudilerin baskın tehdidine karşı İslam İşbirliği Teşkilatı'na çağrı: Mescid-i Aksa için devreye girmeli!

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'daki Bayram Namazı'na ilişkin tehditlerini değerlendiren İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, "Mescid-i Aksa'daki Bayram Namazı'nda Müslümanlara baskın yapacakları tehdidini savurdular. Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin de namaz saatini altı buçuktan yedi otuza almak zorunda kaldı." dedi.

Yahudilerin bugüne kadar hiçbir anlaşmaya sadık kalmadıklarını hatırlatan Atalay, şöyle konuştu:

"1994'deki anlaşmaya göre Kudüs'deki İslami Vakıfların bütün denetimi Müslümanlarda olmasına rağmen 2003 yılında İsrailliler polisler eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girdi. İnşallah kardeşlerimiz bir sıkıntı yaşamaz ama yarınki Bayram Namazı için de böyle bir tehdit var. Burada bütün Müslümanlara görev düşüyor. İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere bu meseleye sahip çıkmalıyız."

"Doğu Kudüs zaten işgal edildi. Hiç değilse Müslümanlar Mescid-i Aksa'da Cuma ve Bayram Namazları'nı özgürce eda edebilsin." diyen Atalay, şunları söyledi:

"Bu özgürlüğün sağlanabilmesi için Müslümanlar elinden geleni yapmalı. Mescid-i Aksa'da Yahudiler artık rahatça Cuma Namazı bile kıldırmıyor. Bizler Müslümanlar olarak protestomuzu zaten yapıyoruz ama yeterli değil. İslam İşbirliği Teşkilatı bu konuyu mutlaka gündemde tutmalı. İslam dünyasında Kurban Bayramı'nın yaşanacağı iki mekan çok önemli. Bunlardan birisi kıblemiz Kabe ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa. Bu noktada Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmak tüm Müslümanların ortak görevidir." 

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 20:59
  1. Ankara
  2. Mescid-i Aksa
  3. Osman Atalay
  4. İslam İşbirliği Teşkilatı

YORUM YAZ

  • selim ustaselim usta45 dk önce
    yeter artik bu kadar zülüm, sunlarin kökünü kaziyalim fakat önce kendimizi ne yapmaliyiz?

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