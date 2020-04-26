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Dünya

Siyonist sevici Pompeo’dan ramazan ayı mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ramazan ayının tüm inanç mensuplarına “iyilik için gayret etmeyi hatırlattığını” açıkladı

2020-04-26 23:15:00 -
Siyonist sevici Pompeo’dan ramazan ayı mesajı

Twitter'dan yaptığı paylaşımda Pompeo, şunları kaydetti:

"Kutsal ramazan ayının tüm inanç mensuplarına iyilik yapmaya gayret etmek için bir hatırlatma olmasını diliyorum. Kovid-19 (yeni tip koronavirüs) ile mücadele ederken, ortak insanlığımıza, içerde ve dışarda dini özgürlüklere ve kucaklaşmaya bağlı olduğumuzu göstermeye devam edecek şekilde (bu ayı) çeşitli yollarla kutlamayı diliyorum."

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