Siyonist medyadan dikkat çeken itiraf: Türk ordusu karşısında şansımız yok

İsrail basını, Ankara’nın sahadaki etkisi ve savunma sanayiindeki devrim niteliğindeki hamleleri ‘engellenemez bir güç’ olarak tanımlandı. Küresel zorbaların desteğiyle bölgeyi kan gölüne çeviren soykırım şebekesi, Türkiye’nin doğrudan vekil güçler yerine yerel aktörlerle kurduğu sarsılmaz bağların sahadaki dengeleri tamamen Ankara lehine değiştirdiğini itiraf etmek zorunda kaldı.

ANKARA’NIN STRATEJİK DEHASI SİYONİSTLERİ KORKUTTU!

Analizde, Türkiye’nin Suriye’den Gazze’ye kadar uzanan geniş bir coğrafyadaki askeri varlığı ve NATO içindeki belirleyici konumu mercek altına alındı. İsrailli uzmanlar, Türk ordusunun teknolojik üstünlüğü ve sahadaki tecrübesi karşısında İsrail’in bir çatışmadan galip çıkma ihtimalinin olmadığını dolaylı yoldan kabul etti. "Türkiye’nin kaybetmesi söz konusu değil" vurgusu, Siyonist rejimin içine düştüğü acziyeti ve Türk korkusunu gözler önüne serdi.

“TÜRKİYE İLE SAVAŞMAK FELAKET OLUR”

İsrail medyasındaki analiz, iki ülke arasında doğrudan bir savaşın Tel Aviv için geri dönülemez bir yıkım olacağının altını çizdi. Ankara’nın çok yönlü dış politikası ve "Dünya 5’ten büyüktür" diyerek küresel adaleti savunan dik duruşu, İsrail basınında "bölgenin en önemli ve yenilmez aktörü" olarak tescillendi.

Gündemde yer alan haberlere göre, İsrail basınında, Türkiye’nin Orta Doğu’daki artan etkisi ve askeri kapasitesi üzerinden olası Türkiye-İsrail gerilimi değerlendirildi. İsrail merkezli Kanal 14’te yayımlanan analizde, kısa vadede doğrudan bir çatışma ihtimalinin düşük olduğunu belirtildi. Analizde yer alan, olası bir Türkiye-İsrail gerilimine ilişkin ‘Türkiye'nin kaybetmesi söz konusu değil’ ifadesi dikkat çekti.

“TÜRKİYE İLE DOĞRUDAN SAVAŞ BEKLENMİYOR”

Omri Haim ve Dror Balzada imzasını taşıyan “İsrail, Türkiye ile doğrudan bir savaşa ne kadar yakın?” başlıklı analizde, kısa vadede iki ülke arasında doğrudan bir çatışma ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi.

TÜRKİYE’NİN BÖLGESEL ETKİSİNE VURGU

Analizde, Türkiye’nin özellikle Suriye ve Gazze sahasında artan etkisine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Ankara’nın bölgesel nüfuzunu genişletme çabası öne çıkarıldı.

Balzada, Türkiye’nin İran gibi doğrudan vekil güçler kurmak yerine yerel aktörlerle bağ kurduğunu belirterek, bu yapının Ankara’nın sahadaki etkisini artırdığına işaret etti.

“TÜRKİYE'NİN KAYBETMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL” VURGUSU

Analizde dikkat çeken bir diğer ifade ise Türkiye’nin stratejik konumuna ilişkin oldu. Türkiye’nin mevcut dengeler içinde güçlü bir aktör olarak konumlandığı belirtilirken, “Böyle bir durumda Türkiye için kaybetmek söz konusu değil” değerlendirmesi yer aldı.

Bu ifade ile Türkiye’nin askeri ve stratejik kapasitesi, "güçlü" olarak yorumlandı.

İSRAİL BASININDA TÜRKİYE GERÇEĞİ

İsrail basınında yer alan bu analiz, Türkiye’nin sadece diplomatik değil, askeri ve stratejik açıdan da bölgenin en önemli aktörlerinden biri olarak görüldüğünü ortaya koydu. Ankara’nın NATO üyeliği ve çok yönlü dış politikası, olası bir çatışma senaryosunda belirleyici faktörler arasında gösterildi.