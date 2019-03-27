Siyonist lobiye Golan diyeti

Büyük şeytan ABD’nin kaptan köşkünde oturan Donald Trump’ın, Golan Tepeleri’ndeki İsrail işgalini onaylayan anlaşmaya imza atması, Siyonistlerin oyunu çıktı. Başkanlık seçimlerinde Rusya ile işbirliği yaptığı yönünde iddialar ayyuka çıkan ve köşeye sıkışan Trump, dünyayı ayağa kaldıran Golan Tepeleri kararı sonrası hakkındaki bütün davalardan aklandı. Daha öncede Kudüs’ü, terör devleti İsrail’in başkenti ilan eden Trump’ın Golan Tepeleri kararı da, etrafındaki Siyonist kuşatmanın farklı bir adım olarak yorumlandı.

Trump diyet ödedi

Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Merkezi (USTAD) Başkanı Ahmet Akgül, Golan kararının büyük bir provokasyon olduğunu belirterek, “Küresel şeytani akıl ABD merkezli kirli planlarına devam ediyor. ABD Başkanı Trump, uzun zamandan beri iç siyasette sıkışık bir dönem yaşıyordu. Golan Tepeleri kararı Trump’ın bir diyeti oldu. Başka çıkış yolu da yoktu” dedi. Trump’ın kukla konumuna geldiğini kaydeden Akgül, “Trump, adeta Siyonizmin bir uşağı haline geldi. Kudüs kararını da bu minvalde değerlendirmek lazım. Siyonist ve Evangelistlerin kıskacına giren Trump, ne isterlerse yapacak konumda. Durup dururken, İsrail’in işgalin meşru hale getirecek bir adım atmasının bir izahı yok. Kaldı ki imzalar sonrası hakkındaki iddiaların düşmesi de bunun apaçık bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Siyonistlere yaranmaya çalışıyor

İslam Dünyası STK’ları Birliği Genel Sekreteri Ali Kurt, Trump’ın Siyonistlere yaranmanın peşinde olduğunu kaydeden Kurt, “ABD Başkanı Trump, Siyonist bir kıskacın tam ortasında. Trump bu kıskaçtan kurtulmak için İslam ülkelerini kıskaca almaya çalışıyor. Bu karar büyük bir provokasyonun da fitilinin ateşlenmesi manasına gelir. ABD, İsrail eliyle Ortadoğu’yu kana bulamak istiyor” dedi. Türkiye haricinde hiçbir ülkenin tepki vermediğin kaydeden Kurt, “Allah hepimize feraset versin. Türkiye dışında hiçbir İslam ülkesinden doğru düzgün tepki gelmedi. Umarım yakın zamanda birlik olur ve bu tarz olaylara ümmet şuuru ve bilinci içerisinde tepki verebiliriz” şeklinde konuştu.

Hukuki bir yanı yok

Siyaset Bilimci ve Hukukçu Ferhat Çakır, “ABD’nin bu kararını hiçbir hukuki yanı yok. Birden bire, Golan tepelerini İsrail adına tanıyor. ABD’yi Evangelist bir zihniyet yönetiyor. Tanrı’yı kıyamete zorlamak gibi saçma bir rüyanın peşindeler. İslam dünyasını kuşatmak istiyorlar. Arz-ı Mevud’u gerçekleştirme gayreti içerisindeler” dedi. İsrail’in şımarıklıklarına devam ettiğini vurgulayan Çakır, “Dünyanın birçok ülkesinden tepki gelmesine rağmen, ABD ve İsrail uluslararası hukuku çiğniyor. İç siyasette köşeye sıkışan Trump, Siyonist Evangelist zihniyete yaranmak için bu kararı aldı. Akabinde ise hakkındaki bütün davalar düştü” ifadelerini kullandı.