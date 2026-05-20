  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: ‘MHP ile omuz omuza daha iyi bir Türkiye inşa edeceğiz' CHP’li İBB’den projeye iptal kararı! Metro bekleyen İstanbullu havasını aldı Siyonist katil Netanyahu için alarm zilleri! 110 vekil ittifakla 'erken seçim' dedi Başkan Erdoğan’a soruldu: Konuşmanız veda konuşması mıydı? Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: Beni iyi dinleyin! Yolsuzluk batağına saplanan CHP'ye arınma çağrısı! Ece Sevim: CHP’de "Mutlak Butlan" Paniği! Özgür Özel istifa ettirilecek mi? Artık hiçbir şey eskisi gibi değil! Alman şirketleri hayatlarının şokunu yaşıyor Türkiye’de 277 bin lira hız cezası yiyen gurbetçi Avrupalı Türklere seslendi: Kurban olayım yavaş..! ‘Sibirya’nın Gücü 2’ için el sıkıştılar Rusya Çin arasında dev enerji anlaşması Halk TV’den matematik skandalı: AK Parti’yi düşüreceğim derken toplam %104,7 çıktı!
Spor Galatasaray'da 4. şampiyonluk sonrası Avrupa sıraya girdi: Okan Buruk'a İtalya'dan dev talip!
Spor

Galatasaray'da 4. şampiyonluk sonrası Avrupa sıraya girdi: Okan Buruk'a İtalya'dan dev talip!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Galatasaray'da 4. şampiyonluk sonrası Avrupa sıraya girdi: Okan Buruk'a İtalya'dan dev talip!

Galatasaray ile üst üste 4. kez şampiyonluk ipini göğüsleyerek kırılması güç bir rekora imza atan teknik direktör Okan Buruk, Avrupa devlerinin radarına girdi. Premier Lig ekibi Tottenham'ın teklifini reddederek sarı-kırmızılı kulüpte yoluna devam eden başarılı çalıştırıcıya bu kez İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı.

Galatasaray'da üst üste 4. kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Okan Buruk, performansıyla dikkat çekiyor. İtalyan ekibi Lazio'nun tecrübeli teknik adamı takımın başına getirmek istediği aktarıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılılarla üst üste 4. sezonunda da şampiyonluk ipini göğüsledi. Peş peşe gelen başarıların ardından deneyimli teknik adamın ismi, Avrupa'dan bazı kulüplerle dillendirilmeye başlandı.

TOTTENHAM'I REDDETMİŞTİ

Premier Lig ekibi Tottenham, daha önce Okan Buruk'a teklif götürmüştü. Ancak deneyimli teknik adam yoluna Galatasaray'da devam etmek istediği için bu teklifi geri çevirdi.

Suudi Arabistan'dan da çeşitli taliplerinin olduğu ortaya çıkan Okan Buruk, bu kez sürpriz bir takımın teknik direktörlük görevi için gündeme geldi.

LAZIO'NUN LİSTESİNDE

Tuttomercato'nun haberine göre Maurizio Sarri ile yollarını ayırmaya hazırlanan Lazio, İtalyan teknik adamın boşluğunu Okan Buruk ile doldurmak istiyor.

Haberde Okan Buruk'un, bu görev için düşünülen adaylar arasında tek yabancı hoca olduğu belirtilirken futbolculuk döneminde İtalya'da top koşturduğu günlere atıf yapılarak ülke futboluna yabancı olmadığı dile getirildi.

Lazio'nun listesinde Okan Buruk'a ek olarak Thiago Motta isminin de yer aldığı öğrenildi.

Tottenham’da Roberto De Zerbi rüzgarı
Tottenham’da Roberto De Zerbi rüzgarı

Spor

Tottenham’da Roberto De Zerbi rüzgarı

Tottenham kâbustan kurtulamıyor!
Tottenham kâbustan kurtulamıyor!

Spor

Tottenham kâbustan kurtulamıyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Totenham küme düşme tehlikesi altında.. keşke gitse de gs lilar kurtulsa.. Bu gidişle gs yi ekonomik olarak çöküşe götürecek.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23