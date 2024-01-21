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Dünya Siyonist kan dökmek istiyor! Hamas'ın takas önerisini reddetti
Dünya

Siyonist kan dökmek istiyor! Hamas'ın takas önerisini reddetti

Yeniakit Publisher
2024-01-21 22:14:00 -
Siyonist kan dökmek istiyor! Hamas'ın takas önerisini reddetti

Gazze'de direnişin lideri olan Hamas, savaşın son bulması için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bir öneride bulundu. Ancak kan dökmek isteyen Siyonist lider teklifi kabul etmedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın esir takası önerisini reddettiğini belirterek, "Savaşı tüm cephe ve sektörde sürdürüyoruz." dedi.

Netanyahu, yayımladığı görüntülü açıklamada, şu ana kadar 110 esiri geri getirdiklerini ve tamamını geri getirmeye kararlı olduklarını ifade ederek, "Hamas’ın teslim olma şartlarını" reddettiğini söyledi.

Esirlerin serbest bırakılması karşılığında Hamas’ın savaşın sona ermesi ve İsrail güçlerinin Gazze’den ayrılması taleplerinin olduğunu belirten Netanyahu, bunu kabul etmeleri halinde "askerlerin boşuna ölmüş olacağını, vatandaşların güvenliğinin garanti altına alınamayacağını ve bir başka 7 Ekim’in an meselesi olacağını" savundu.

Netanyahu, "Savaşı tüm cephe ve sektörde sürdürüyoruz. Hiçbir teröriste dokunulmazlık vermiyoruz. Ne Gazze’de ne Lübnan’da ne Suriye’de ne de başka bir yerde. Kim bize zarar vermeye çalışırsa ona zarar veririz." ifadelerini kullandı.

Gazze'de bulunan İsrail askerleri
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemiş, çok sayıda İsrailli esir alınmıştı.

Gazze’deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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