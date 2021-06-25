Siyonist İsrail’in Gazzeli çocuklar üzerindeki travma etkisine kim ‘dur’ diyecek?

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları, hayat şartlarının oldukça zor olduğu ve adeta bir açık hava hapishanesini andıran Gazze Şeridi'nin trajedisinin katlanmasına neden oluyor.

İsrail'in son Gazze bombardımanlarından sağ kurtulan Filistinli Vefa el-Udeyni, Gazze'de halkın çektiklerini dünyaya aktarmaya çalıştığını, bu yolla amacının İsrail saldırılarına karşı dünyada daha fazla farkındalık oluşturmak olduğunu belirtiyor.

Vefa el-Udeyni'nin son İsrail saldırılarında Gazzeli çocukların yaşadıklarına dair anlattığı bazı örnekler şunlar:

Vahdet Caddesi'ndeki evinin bombalanmasının ardından yaralı olarak evinin enkazından çıkarılan altı yaşındaki Suzi İşkuntana şu an büyükbaba ve büyükannesi ile yaşıyor. Çünkü evlerinin yıkılmasına neden olan bombardımanda babası, annesi ve dört kardeşinden oluşan tüm ailesi öldü.

Konuşma zorluğu çeken çocuklar

Enkazın altında yedi saat kalan ve her tarafı yaralarla kaplı olan Suzi İşkuntana yaşadıklarının neden olduğu ağır travma nedeniyle konuşma zorluğu çekiyor.

Dokuz yaşındaki Meysa Ebu Aluf'un 15 kişilik ailesinin tamamı yaşadıkları binanın İsrail uçaklarınca bombalanması sonucu hayatını kaybetti. Sadece Meysa Ebu Aluf kurtuldu. Meysa, patlamadan hemen önce büyükannesine kardeşleriyle oynadıkları oyunları anlattığını hatırlıyor, yaşadıkları nedeniyle ağır bir travmada.

Gazze'nin Beyt Hanun bölgesinde yaşayan 11 yaşındaki İbrahim, evlerinin İsrail uçaklarınca vurulduğunu, akrabalarından 30 kişinin enkaz altında kaldığını ama mucizevi bir şekilde aralarında ölen olmadığını aktarıyor. Enkazdan bulabildikleri bir delikten yaralı halde çıkmayı başarmışlar.

Vefa el-Udeyni her savaş sonrası olduğu gibi Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının ardından da bölgedeki çocukların tümünün travma yaşadığını belirtiyor.

El-Udeyni'nin aktardığına göre Gazzeli çocuklar bombardımanlar nedeniyle halen uyumaktan ve kapalı alanlarda kalmaktan korkuyorlar.