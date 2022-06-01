Siyonist İsrail’e lanet, şehitlere dua yağdı

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Gazze’ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine terör devleti İsrail’in düzenlediği kanlı saldırının 12’nci yıldönümünde Siyonist korsanlara lanet yağdı. 10 şehit verdiğimiz saldırıya, yurdun dörtbir yanında “Şehitlerin yolunu sürdüreceğiz” sloganıyla düzenlenen yürüyüşlerde tepki gösterildi.

Kudüs sevdalılarından yürüyüş

İstanbul’da Genç İHH ve Mavi Marmara Dayanışma Derneği’nin düzenlediği yürüyüş kapsamında Fatih Camii avlusunda bir araya gelen onbinlerce Kudüs sevdalısı, tekbirlerle ve dualarla Edirnekapı Şehitliği’ne yürüdü. Salgını dolayısıyla 2 yıl aradan sonra gerçekleştirilebilen yürüyüşe; Mavi Marmara şehitlerinin aileleri ile yakınları, yerli ve milletlerarası sivil toplum ile insan hakları örgütlerinin temsilcileri, kanaat önderleri, sanatçılar, gazeteciler, yerli ve yabancı aktivistler, Filistinli yetimler ile aileleri ve Filistin dostları katıldı.

Şehitlerin yolunu sürdüreceğiz

Onbinlerin oluşturduğu kortej “Şehitlerin yolunu sürdüreceğiz” yazılı pankartın ardında gerçekleştirildi. Mavi Marmara gemisinde şehit edilen 10 Kudüs sevdalısının fotoğraflarının yer aldığı dövizlerin taşındığı yürüyüşte sık sık tekbirler getirildi, “Katil İsrail” sloganları yükseldi. Edirnekapı Şehitliği’nde yürüyüşünü tamamlayan onbinlere seslenen İHH Başkanı Bülent Yıldırım, 10 şehit verilen Özgürlük Filosu’nun organizatörleri ve katılımcılarının ortak mesajını dünyaya duyurdu. Trabzon ve Giresun’da da bazı sivil toplum kuruluşları, Mavi Marmara saldırısını kınadı. Trabzon’dakietkinlikte konuşan Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Temsilcisi Zühtü Kalma, şunları dile getirdi:

M. Marmara yoluna devam ediyor

“Mazlumdan yana olma tavrımız, dün olduğu gibi bugünde devam etmektedir. Mavi Marmara yoluna devam etmektedir, kutlu sefer rotasını hiçbir zaman değiştirmemiştir. Filistin özgür olana dek, Mescid-i Aksa’daki işgal durdurulana dek, seferimize devam edeceğiz.” Sakarya’da ise Orhan Camii önünde bir araya gelen Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği üyeleri, saldırıda şehit olanların resimlerinin yer aldığı “Şehitlerimizin yolunu sürdüreceğiz” yazılı pankart açtı.