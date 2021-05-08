  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pakistan ve S. Arabistan 'savaşı' görüştü
PKK şimdide onları kaçırmaya başladı
Kamyonet, dere yatağına devrildi
Dışişlerinden açıklama: Türkiye, Afrika Boynuzu bölgesindeki...
Dünya Siyonist İsrail'den'den yine devlet terörü
Dünya

Siyonist İsrail'den'den yine devlet terörü

Ramazan ayında Filistinlilere yönelik şiddetini artıran zalim İsrail, insan hakları ihlalinde sınır tanımıyor. Şam Kapısı’nı kapatarak Mescid-i Aksa’ya ulaşımı engelledikten sonra, teravih namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa’ya gelen Filistinlilere saldıran Siyonist İsrail polisi, en az 53 kişiyi yaraladı. Batı Yaka’da iki Filistinliyi öldüren cani sürüsü, Doğu Kudüs’te bir evin kapısını kırarak içeri girdi ve ABD’li Floyd’un ölüm anını hatırlatan sahneler yaşattı.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 09:39:00 -
Siyonist İsrail'den'den yine devlet terörü

Hasan Eğrigöz  Ankara

Barbar İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırıları Ramazan ayının başından beri aralıksız sürüyor.

İsrail polisi dün Şam Kapısı’nı kapatarak Mescid-i Aksa’ya ulaşımı engelledikten sonra teravih namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa’ya gelen Filistinlilere saldırdı. Mescid-i Aksa’ya giren İsrail güçlerinin, cemaate ses bombaları ve plastik mermi ile saldırılarında ilk belirlemelere göre en az 53 kişi yaralandı. Polis ayrıca, Doğu Kudüs’te Filistinli aileye ait evin kapısını zorla kırarak baskın düzenledi ve 2 kişiyi gözaltına aldı. Dün de Şeyh Cerrah Mahallesi’nde Yahudi yerleşimciler, evlerinden zorla çıkarılmaya çalışılan Filistinliler ve onlara destek için toplananları kışkırtmak için iftar vakti dini ayin düzenledi.

Alçak saldırıya sert tepki

Terör devletinin her Ramazan estirdiği teröre siyaset ve sivil toplum dünyasından da tepkiler çığ gibi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya bu akşam yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. İsrail’in mübarek ramazanda ibadet eden masumları hedef alması insanlık dışı bir olay” ifadelerini kullandı. Yaralılara şifa dileyen Çavuşoğlu, “Filistin halkının haklı davasının her daim yanındayız.” değerlendirmesinde bulundu.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop da, “Her Ramazanda olduğu gibi İsrail’in şiddet ve zulmünün arttığı günlere şahitlik ediyoruz. Bu gece, Mescid-i Aksa’da, namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür. Şiddet ve zulüm eken barış ve huzur biçemez. Mescid-i Aksa’daki terörü lanetliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise şunları kaydetti: “İsrail polisinin Mescid-i Aksa’ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz. Mübarek Ramazan günlerinde hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa’yı derhal terk etmelidir. Bu menfur ve pervasız saldırılar derhal durmalıdır.”
MAZLUMDER Ankara Şubesi Başkanı Osman Yurt, “Bir ‘Cinnet Toplumu’ haline gelmiş olan İsrail, bilinçaltının derinliklerine yerleşmiş olan katastrofik korkularını bastırabilmek için her sene Ramazan ayında farklı gerekçelerle aynı senaryoyu uygulamaktadır” dedi.

ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısı Jalina Porter dahi, Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi’nde Filistinlilerin yerlerinden edilmesinden derin endişe duyduklarını açıkladı.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ı anlatan eser çıktı
Siyaset

Erdoğan'ı anlatan eser çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın millete hizmet sevdasının geçen yılki kesitlerini topladıkları k..
Bir devir kapanıyor! Ronaldo'dan futbol severleri üzen haber
Spor

Bir devir kapanıyor! Ronaldo'dan futbol severleri üzen haber

36 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, hayranlarını üzecek kararı açıkladı. Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'ndan sonra futbol..
Dışişlerinden açıklama: Türkiye, Afrika Boynuzu bölgesindeki...
Siyaset

Dışişlerinden açıklama: Türkiye, Afrika Boynuzu bölgesindeki...

Dışişleri Bakanlığı, “Somali ile Kenya arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasına yönelik gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz” açı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay