Siyonist İsrail'den'den yine devlet terörü

Hasan Eğrigöz Ankara



Barbar İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırıları Ramazan ayının başından beri aralıksız sürüyor.



İsrail polisi dün Şam Kapısı’nı kapatarak Mescid-i Aksa’ya ulaşımı engelledikten sonra teravih namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa’ya gelen Filistinlilere saldırdı. Mescid-i Aksa’ya giren İsrail güçlerinin, cemaate ses bombaları ve plastik mermi ile saldırılarında ilk belirlemelere göre en az 53 kişi yaralandı. Polis ayrıca, Doğu Kudüs’te Filistinli aileye ait evin kapısını zorla kırarak baskın düzenledi ve 2 kişiyi gözaltına aldı. Dün de Şeyh Cerrah Mahallesi’nde Yahudi yerleşimciler, evlerinden zorla çıkarılmaya çalışılan Filistinliler ve onlara destek için toplananları kışkırtmak için iftar vakti dini ayin düzenledi.

Alçak saldırıya sert tepki

Terör devletinin her Ramazan estirdiği teröre siyaset ve sivil toplum dünyasından da tepkiler çığ gibi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya bu akşam yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. İsrail’in mübarek ramazanda ibadet eden masumları hedef alması insanlık dışı bir olay” ifadelerini kullandı. Yaralılara şifa dileyen Çavuşoğlu, “Filistin halkının haklı davasının her daim yanındayız.” değerlendirmesinde bulundu.





TBMM Başkanı Mustafa Şentop da, “Her Ramazanda olduğu gibi İsrail’in şiddet ve zulmünün arttığı günlere şahitlik ediyoruz. Bu gece, Mescid-i Aksa’da, namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür. Şiddet ve zulüm eken barış ve huzur biçemez. Mescid-i Aksa’daki terörü lanetliyorum” dedi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise şunları kaydetti: “İsrail polisinin Mescid-i Aksa’ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz. Mübarek Ramazan günlerinde hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa’yı derhal terk etmelidir. Bu menfur ve pervasız saldırılar derhal durmalıdır.”

MAZLUMDER Ankara Şubesi Başkanı Osman Yurt, “Bir ‘Cinnet Toplumu’ haline gelmiş olan İsrail, bilinçaltının derinliklerine yerleşmiş olan katastrofik korkularını bastırabilmek için her sene Ramazan ayında farklı gerekçelerle aynı senaryoyu uygulamaktadır” dedi.



ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısı Jalina Porter dahi, Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi’nde Filistinlilerin yerlerinden edilmesinden derin endişe duyduklarını açıkladı.