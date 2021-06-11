Siyonist İsrail yine kan döktü: 1 şehit 9 yaralı
Batı Şeria’da siyonist İsrail’in kurşunlarıyla bir Filistinli şehit olurken 9 kişi de yaralandı.
Batı Şeria'nın Nablus kentinde işgal birimlerine karşı düzenlenen gösteriye saldıran siyonist işgal rejimi, Filistinli bir çocuğu şehid etti, en az 9 kişi yaralandı.
Nablus'un Beyta ile Beyt Decin, Kalkiliya kentine bağlı Kefr Kaddum ve Ramallah'ın Silvad beldelerinde Yahudi işgal birimleri karşıtı gösteriler düzenlendi.
Siyonist işgal rejimi, yollarda araç lastikleri yakan Filistinlilere göz yaşartıcı gazlarla saldırdı, ateş açtı.
Açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında düzenlenen gösterilerde onlarca kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği vurgulandı.