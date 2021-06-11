  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Muğla'da 107 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı yakalandı
İran’dan Kanada’ya tepki: Sandık kurulmasına izin verin
Türk taraftarlar stada alındı
Üreticiler fındık fiyatlarının açıklanmasını bekliyor
Dünya Siyonist İsrail yine kan döktü: 1 şehit 9 yaralı
Dünya

Siyonist İsrail yine kan döktü: 1 şehit 9 yaralı

Batı Şeria’da siyonist İsrail’in kurşunlarıyla bir Filistinli şehit olurken 9 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 20:56:00 -
Siyonist İsrail yine kan döktü: 1 şehit 9 yaralı

Batı Şeria'nın Nablus kentinde işgal birimlerine karşı düzenlenen gösteriye saldıran siyonist işgal rejimi, Filistinli bir çocuğu şehid etti, en az 9 kişi yaralandı.

Nablus'un Beyta ile Beyt Decin, Kalkiliya kentine bağlı Kefr Kaddum ve Ramallah'ın Silvad beldelerinde Yahudi işgal birimleri karşıtı gösteriler düzenlendi.

Siyonist işgal rejimi, yollarda araç lastikleri yakan Filistinlilere göz yaşartıcı gazlarla saldırdı, ateş açtı.

Açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında düzenlenen gösterilerde onlarca kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği vurgulandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay