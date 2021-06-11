Siyonist İsrail o provokatif yürüyüşe izin verdi

Bayrak Yürüyüşü'nün, siyonist işgalci rejim paçavraları ve dini ritüeller eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Bab el-Amud (Şam) Kapısı'ndan başlayarak aynı şekilde Kudüs surlarında bulunan El-Halil Kapısı ve ardından Mescid-i Aksa'nın batı duvarı olan Burak Duvarı'na doğru ilerleyeceği ifade edildi.

İşgal rejiminin sözde güvenlik ve siyasi işlerinden sorumlu Güvenlik Kabinesi, Kudüs'te düzenlenmesi planlanan Bayrak Yürüyüşü'nün, polis ve Yahudi gasıpların üzerinde mutabık kaldığı bir plana göre yapılması şartıyla 15 Haziran'a ertelendiğini duyurmuştu.

Siyonist işgalciler, 1967'deki Altı Gün Savaşı sırasında Doğu Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Eski Şehir bölgesini işgal etmelerini her yıl "Kudüs Günü" olarak kutluyor. Etkinlikler kapsamında işgalciler, Şam Kapısı'na gelerek Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde "Bayrak Yürüyüşü" gerçekleştiriyor.