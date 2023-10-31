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Gündem Siyonist İsrail, Gazze’nin kuzeyindeki kara operasyonunun görüntülerini paylaştı
Gündem

Siyonist İsrail, Gazze’nin kuzeyindeki kara operasyonunun görüntülerini paylaştı

Yeniakit Publisher
2023-10-31 15:58:00 -
Siyonist İsrail, Gazze’nin kuzeyindeki kara operasyonunun görüntülerini paylaştı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze’nin kuzeyinde düzenlenen kara operasyonunun görüntülerini paylaştı.

 

 

 İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze’nin kuzeyinde düzenlenen kara operasyonunun görüntülerini paylaştı. Hamas'ın terör örgütü olduğunu iddia eden IDF’ten yapılan açıklamada, “IDF ve Şin Bet (İsrail’in yurt içi gizli servisi), Judea ve Samaria genelinde terör örgütü Hamas'a karşı çalışıyor. Aranan 38 kişi gözaltına alındı ve silahlara el konuldu” denildi.


IDF’ten düzenlenen kara operasyonuna ilişkin yapılan açıklamada, “IDF ve Şin Bet, Judea ve Samaria genelinde terör örgütü Hamas'a karşı çalışıyor. Aranan 38 kişi gözaltına alındı ve silahlara el konuldu. Güvenlik güçleri, terör örgütü Hamas'ın Yahudiye ve Samiriye'deki faaliyetlerinden sorumlu siyasi büro başkan yardımcısı Salah Arori'nin evini yıktı” ifadeleri kullanıldı.

 
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