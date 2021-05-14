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Dünya Siyonist analist: Hamas psikolojik savaşı kazandı!
Dünya

Siyonist analist: Hamas psikolojik savaşı kazandı!

Siyonist merkezli 'Yediot Aharonot' gazetesinin önde gelen analistlerinden Nahum Barnea, Hamas'ın psikolojik savaşı kazandığını itiraf ederken hafta sonu yaşanacakların durumun seyrini değiştireceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 23:50:00 - 2021-05-14 23:56:31
Siyonist analist: Hamas psikolojik savaşı kazandı!

Siyonist analistler, Gazze'de, geçen pazartesiden beri devam eden işgalde; siyonistlerin kafasının karışık olduğunu, hafta sonu yaşanacaklara göre durumun seyrinin değişeceğini belirtiyor.

Kimi siyonist analistler olaylarda sona yaklaşıldığını, Hamas’ın psikolojik olarak savaşı kazandığını, siyonistlerin sözde komutanlarının ise havadan yaptıkları saldırılarla övünmekle yetindiğini belirtiyor. Kimisine göre ise bu olaylar korkunç sonun bir başlangıcı olarak okunuyor.

Siyonist merkezli 'Yediot Aharonot' gazetesinin önde gelen analistlerinden Nahum Barnea, bugün yaptığı açıklamada, “saldırılar yoğunlaşmasına rağmen israil operasyonunun sona yaklaştığını" iddia etti.

"Gazzeli Müslümanlar asla teslim olmayacak"

İsrail'in bir çıkmaz içinde olduğunu belirten Barnea, İsrail'in  kara harekatına başlama cesaretinin olmadığını direk Gazze’ye girerek bölgeyi fiili olarak ele geçirmeye cesaret etmediğini yazdı. Ayrıca Gazze'nin evlerinin üzerinde beyaz bayrak beklemediğini de ekleyerek, Gazzeli Müslümanların asla teslim olmayacağını bildiklerini itiraf etti.

Barnea, Hamas'ın Gazze'den asla çekilmeyerek kararlı olduğunu belirtti. "Önümüzdeki hafta sonunda, mevcut durumun sona mı ereceği ya da daha da karışık bir hal mi alacağı ortaya çıkacak” diyerek, siyonist işgal rejiminin kafasının karışıklığını ortaya çıkardı.

Barnea, "Son gelişmeler belki savaşın sonu değil, korkunç sonun başlangıcıdır" diyerek korkusunu dile getirip sözlerini noktaladı.

Kaynak: İLKHA

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