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Aktüel Siyasi partilerden Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı
Aktüel

Siyasi partilerden Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı

Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, DSP ve DP genel başkanları, vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 13:06:17 -
Siyasi partilerden Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, DSP ve DP genel başkanları, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından, "Dışişleri, Turizm Bakanlığı, Anavatan Partisi Genel Başkanlığı ve Başbakanlık görevlerini yürüten Sayın Mesut Yılmaz'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Eski Başbakanlarımızdan Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

"Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın uzun süreli tedavisi sonrasında yaşamını yitirdiği haberini üzülerek öğrendim. Allah rahmet eylesin. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Devlet adamı, başbakanımız, Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz Beyefendi'yi kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum. Başta kıymetli Berna Hanımefendi ve oğlu Hasan Yılmaz olmak üzere tüm aile efradına, camiamıza, dostlarına, Rizeli hemşehrilerine başsağlığı diliyorum."

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