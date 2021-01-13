Siyasi parti üyeliği sorgulama ve iptal etme nasıl yapılır?
Bazı vatandaşlar zamanında yaptırmış olduğu siyasi parti üyeliğini nasıl iptal edeceğini veya üyeliğini sorgulayacağını merak ediyor. İşte siyasi parti üyeliği sorgulama ve iptal etme işlemleri…
Herhangi bir partiye üyeliği sorgulamak veya iptal etmek online bir şekilde kolay ve hızlı olarak gerçekleşebiliyor. E-Devlet kapısı üzerinden siyasi parti üyeliği sorgulaması https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-siyasi-parti-uyeligi-sorgula adresine tıklayarak yapılmaktadır. E-Devlet kapısı üzerinden yapılan siyasi parti üyeliği başvurusu, sorgulaması ve iptali de aynı adres üzerinden kolay bir şekilde yapılmaktadır.
E-devlet adres linkini kopyalayıp yeni sekmede açtıktan sonra gelen sayfada “KİMLİĞİMİ ŞİMDİ DOĞRULA” butonuna tıklayarak kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle giriş yaparak herhangi bir siyasi parti üyeliği olup olmadığını sorgulayabilirsiniz.