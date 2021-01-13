Siyasi parti üyeliği sorgulama ve iptal etme nasıl yapılır?

Herhangi bir partiye üyeliği sorgulamak veya iptal etmek online bir şekilde kolay ve hızlı olarak gerçekleşebiliyor. E-Devlet kapısı üzerinden siyasi parti üyeliği sorgulaması https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-siyasi-parti-uyeligi-sorgula adresine tıklayarak yapılmaktadır. E-Devlet kapısı üzerinden yapılan siyasi parti üyeliği başvurusu, sorgulaması ve iptali de aynı adres üzerinden kolay bir şekilde yapılmaktadır.

E-devlet adres linkini kopyalayıp yeni sekmede açtıktan sonra gelen sayfada “KİMLİĞİMİ ŞİMDİ DOĞRULA” butonuna tıklayarak kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle giriş yaparak herhangi bir siyasi parti üyeliği olup olmadığını sorgulayabilirsiniz.