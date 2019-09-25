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Siyasi kulisleri sallayacak gelişme! 'Devlet Bahçeli, İYİ Partili 3 vekile transfer teklif etti'

Yeni Çağ'dan ayrılan gazeteci Ahmet Takan, sosyal medya hesabından siyasi gündeme ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu. Takan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Partili üç milletvekiline transfer teklifinde bulunduğunu öne sürdü.

25 Eylül 2019 Çarşamba 15:56
Siyasi kulisleri sallayacak gelişme! 'Devlet Bahçeli, İYİ Partili 3 vekile transfer teklif etti'

31 Mart yerel seçimlerinin ardından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski yol arkadaşlarına 'geri dönün çağrısı' üzerine İYİ Parti'den MHP'ye il başkanları düzeyinde de olsa geçişler oldu. Bazı MHP'li üyeler de İYİ Parti'ye geçiş yaptı. Siyasi arenadaki bu hareketliliği biraz daha hareketlendirecek iddia Ahmet Takan'dan geldi.

Gazeteci Ahmet Takan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Partili 3 milletvekili ve bazı belediye başkanlarına teklif yaptığını öne sürdü.

Takan, "Devlet Bahçeli,İYİ partiden 3 mebusa transfer teklif etti. İYİ partiden bazı belediye başkanları da transfer listesinde" dedi.

CHP-HDP işbirliği, CHP'yi yalpalattı

CHP'nin HDP ile açıkça yakınlaşmasının Millet İttifakı'nı etkilediğimni belirten Takan, "Siyasette CHP dışında yalpalamayan parti kalmadı!. Millet İttifakı enteresan gelişmelere gebe..." dedi.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 15:56
  1. Devlet Bahçeli
  2. MHP
  3. İYİ Parti

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