Siyasi ayak arıyorsan aynaya bak! CHP, FETÖ’nün karargâhı

Buğra Kardan İstanbul

FETÖ’nün kaset komplosuyla oturduğu CHP Genel Başkanı koltuğundan oğlu gibi gördüğü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından indirilen Kemal Kılıçdaroğlu, manipülasyonu bırakamıyor. 15 Temmuz ihaneti esnasında onlarca tankın yanından geçip Bakırköy Belediye Başkanı’nın evine kaçan, CIA güdümlü kalkışma için “Kontrollü darbe girişimi” iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu’ndan skandal bir açıklama daha geldi. Kılıçdaroğlu, “FETÖ’nün siyasi ayağı hiç ortaya çıkmadı. Bu kapatıldı. FETÖ’nün siyasi ayağı bugüne kadar ortaya çıkmış değil. Çıkarılması için gayret de yok” deme cüretinde bulundu.

Bylokçu danışmanları

Bylokçu danışmanları olan, FETÖ iltisaklı milletvekilleri ve belediye başkanları bulunan Kılıçdaroğlu’nun pişkinliği tepki çekti. Öyle ki Kılıçdaroğlu’nun 6 danışmanı örgüt üyeliğinden yargılandı. FETÖ’den yargılanan Enver Altaylı’nın danışmanlardan Rasim Bölücek’le iki telefon hattından bin 159 görüşme yaptığı belirlenirken Fatih Gürsul ve Alper Keten’in Bylock kullanıcısı olduğu saptandı. Hakkında yakalama kararı bulunan eski CHP Bursa Milletvekili Aykan Erdemir Amerika’ya kaçtı. Bir dönem CHP Urla Belediye Başkanı olan İbrahim Burak Oğuz hakkında da FETÖ üyeliğinden mahkûmiyet kararı verildi. Toplumun kahir ekseriyeti ise, Kemal Kılıçdaroğlu’na “FETÖ’nün siyasi ayağını arıyorsan aynaya ve etrafına bak” diye seslendi. Siyasiler de hükümetin FETÖ’yle mücadelesinin kararlı şekilde devam ettiğini vurguladılar.

Kılıçdaroğlu, tantana yapıyor

akit’e konuşan AK Parti 27’nci Dönem Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Kılıçdaroğlu’nun yalanı dolanı da algı oyununu da terk etmediğini dile getirdi. Çamlı, şunları söyledi: “Tantanacılar var. Polis literatüründe de geçen tantanacılar, ne yaparlar? Yolda yürüyen saf bir adamı kandırmak için yalandan kavga ederler. Adamı araya alıp soyarlar. Kılıçdaroğlu da işte bu tantanacıları takip etmektedir. Onların peşlerinden gitmektedir. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı koltuğuna hangi yöntemlerle oturdu, oturtuldu? FETÖ’cülerin komplolarıyla oturdu, oturtuldu. Hileyle Atatürk’ün makamına gelen Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkarılmamasından yakınmasına inanan olmaz. Akıl alır gibi değil. Ey Kılıçdaroğlu, siyasi ayak sensin. Bu konuda AK Parti’yi, Erdoğan’ı lekeleyemezsin. AK Parti’nin, Erdoğan’ın tarihte FETÖ’yle bağının olmadığı güneş ve ay gibi açıktır. Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’cü olup danışman, kurmay, milletvekili, belediye başkanı yaptığı isimler ortadadır. Aynı Kılıçdaroğlu’nun şu anda çıkıp, ‘FETÖ’nün siyasi ayağı ortaya çıkarılmadı’ demesi de tantanadır, hakikati örtme girişimidir. İlaveten ‘Ben buradayım. Yıkılmadım, ayaktayım’ iletisi verme amaçlıdır. Kılıçdaroğlu, siyasi ayak arıyorsa aynaya, yanına yöresine bakmalıdır. Şu da bilinmeli ki FETÖ, takkeli müritleri olan bir tarikat değildir. Dini bir yapı hiç değildir. FETÖ, Amerika derin holdinginin şirketlerinden biridir. Dünyaya dağılmış şirketlerinden biridir, CIA’nın köpeklerindendir. Ne yazık ki FETÖ, CHP’ye de Kılıçdaroğlu döneminde girmiştir. Kılıçdaroğlu’nun bunu unutması, unutturması nafiledir.”

Kendi çamurunu atıyor

AK Parti 27’nci Dönem Milletvekili İbrahim Aydemir de şunları belirtti: “Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin yeni bir algı operasyonuyla karşı karşıyayız. O ve ekibi, kendi çamurunu alıp AK Parti’ye atmaya çalışıyor. Oysa ortada mahkeme kararları var. Bir dönem CHP’de görev yapan ve FETÖ’den yargılanıp mahkûm olan çok. Kılıçdaroğlu, her şeyi iyi biliyor. CHP’de olup da FETÖ’ye yataklıktan, yakınlıktan, üyelikten mahkûm olanlar belli. Kılıçdaroğlu’nun çamurunu başka yere atma teşebbüsü boşuna. Onun ve ekibinin, CHP’nin çamurun içinde debelendiği muhakkak. Olanları hatırlıyoruz. FETÖ’nün TV kanallarına koşanlar CHP’liler değil miydi? FETÖ üyelerinin davalarına gidenler, yargılanan örgüt üyelerini müdafaa eden Kılıçdaroğlu’nun kurmayları değil miydi? 17-25 Aralık’ın ardından da 15 Temmuz’un da ardından FETÖ’cülerle el ele verenler CHP’liler değil miydi? Kılıçdaroğlu, siyasi ayak aramaya CHP’den başlamalı. FETÖ’ye karşı en esaslı mücadeleyi AK Parti’nin verdiğini de aklından çıkarmamalı. Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz’da tanklar tarafından otomobiline neden yol verildiğini de açıklamalı. Yani devrik lider Kılıçdaroğlu, CHP ve şürekâsında FETÖ’yü aramaya koyulmalı. Bylockçu danışmanlar bir kenarda, mahkûm olan belediye başkanı bir kenarda, firari milletvekili bir kenarda. Bunlar, onu bir yere vardırır.”

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