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Medya Siyasette kaset sezonu açıldı! Ve şok iddia geldi: O isimleri hedef alan yeni kasetler yolda
Medya

Siyasette kaset sezonu açıldı! Ve şok iddia geldi: O isimleri hedef alan yeni kasetler yolda

Yeniakit Publisher
2024-07-20 16:30:00 -
Siyasette kaset sezonu açıldı! Ve şok iddia geldi: O isimleri hedef alan yeni kasetler yolda

Zafer Şahin, Türkiye siyasetinde kaset sezonunun açıldığını yazdı. Şahin, Mustafa Sarıgül’ü hedef alan kaset kumpasının bir başlangıç olduğunu ve başka isimleri hedef alan yeni kasetlerin yolda olduğunu belirtti. Deniz Baykal’a yapılan kaset operasyonunu hatırlatan Şahin, CHP içinde büyük bir kavga olduğunu vurguladı. Şahin, Milliyet gazetesindeki yazısında bu kaset komplolarının içerden çekildiğini kaydetti. İşte Zafer Şahin'in yazısı:

Zafer Şahin, Türkiye siyasetinde kaset sezonunun açıldığını yazdı. Şahin, Mustafa Sarıgül’ü hedef alan kaset kumpasının bir başlangıç olduğunu ve başka isimleri hedef alan yeni kasetlerin yolda olduğunu belirtti. Deniz Baykal’a yapılan kaset operasyonunu hatırlatan Şahin, CHP içinde büyük bir kavga olduğunu vurguladı. Şahin, Milliyet gazetesindeki yazısında bu kaset komplolarının içerden çekildiğini kaydetti. İşte Zafer Şahin'in yazısı:

"Mustafa Sarıgül’ü hedef alan kaset kumpası bir başlangıç. 

Başka isimleri de hedef alan yeni kasetlerin yolda olduğu çok açık.  

Deniz Baykal’a kaset operasyonunda da aynısı olmadı mı?  
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Devamı geldi. Getirdiler.  

Türkiye’de siyaset bir kez daha kasetlerle dizayn edilmek isteniyor.  

Operasyon her zaman olduğu gibi CHP’de başladı. Kulislerde İstanbul’daki bir CHP’li belediye başkanının kasetinin yakında servis edileceği söylentisi var. Yakında çıkar kokusu.  

Kaset komploları CHP’ye çekilen bir operasyon. Ama operasyonu çekenler dışardan değil içerden…  

Elmanın kurdu içindedir diye boşa dememişler..  

CHP’deki kavga çok büyük. Ve her geçen gün biraz daha kontrolden çıkıyor."

 

 

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