Siyasette aradığını bulamayan Babacan youtuberlığa başladı

Seçim sürecinde meydanlardan çok youtube ve sosyal medya ortamında görülen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bu işi çok sevmiş olacak ki şimdi de youtuberlığa özendi.

Babacan, YouTube kanalında yayınladığı Bi' Kahve programının yeni sezonunda Prof. Dr. Naci Görür'ü ağırladı. Görür, deprem ve deprem için alınması gereken önlemleri, merkezi ve yerel yönetimlerin yapması gerekenleri anlattı. Programda 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden bahseden Görür, "Önlem alınsaydı 60 bin değil 3-5 bin kişi ölebilirdi" dedi.

Ali Babacan, sosyal medya platformu X'te, "Naci Hoca’nın milletimize çok önemli bir mesajı var" notuyla programın linkini de takipçileriyle paylaştı.