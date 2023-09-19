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Gündem Siyaseti Bay Kemal’den öğrendiği nasıl da belli! Özgür Özel: Biz de hacı torunuyuz
Gündem

Siyaseti Bay Kemal’den öğrendiği nasıl da belli! Özgür Özel: Biz de hacı torunuyuz

Yeniakit Publisher
2023-09-19 10:29:00 - 2023-09-19 10:29:53

CHP Genel Başkanlığı'na aday olan Özgür Özel, hiçbir inançla sorunları olmadığını, CHP'lilerin de hacı torunu olduğunu söyledi.

CHP'de değişim süreci işliyor...

Seçim yenilgisinden sonra tepkilere sırtını çevirip yola devam kararı alan Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeyince isyan başladı.

Değişim rüzgarının sonucunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da yeniden aday olmayı seçerken değişimcilerin Kılıçdaroğlu karşısındaki adayı Özgür Özel oldu.

Özel, adaylığını açıklar açıklamaz soluğu il kongreleri ve TV kanallarında aldı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu kapsamda Özgür Özel vaatlerini duyurmak için FOX TV'deydi.

İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programına katılan Özel, genel başkan seçilirse neler yapacağını anlattı.

Özel, toplumda ideolojik ve inanca bağlı kutuplaşmalara izin vermeyeceklerini, CHP'lilerin de muhafazakar ailelerden geldiğini söyledi.

"CHP'liler de hacı torunu"

Özel şöyle konuştu:

Bizim sakalı belinde hacı amcalar var. Almanya'dan geliyorlar muhafazakar partilere oy veriyorlar, Almanya'ya gidince en kötü ihtimal sosyal demokratlara, hatta yeşil partilere sol partilere oy veriyorlar.

Neden? Onların hakkını onlar savunuyor. Bizim de burda ideolojisi, görüşü, inancı ne olursa olsun... Bizim burada hangi inançla sorunumuz var?

Kendimiz hacı torunlarıyız hepimiz. CHP'lilerin anneannesi hacı olan, dedesi 5 vakit namazında olan, babası çok farklı düşünen... Sonuçta hepimiz bu milletin evladıyız. Hepimiz kendi kimliğimizle var olacağız.

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