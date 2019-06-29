Siyaset kulislerini sarsan iddia! Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Ali Babacan‘ın kuracağı partiye ilişkin yeni kulis bilgilerini paylaştı. Yeni partinin temmuz ayında kurulabileceğini iddia eden Alçı, Babacan’ın Davutoğlu ile aynı parti içinde olmaya sıcak bakarken; Gül’ün Davutoğlu’nu kesinlikle istemediğini söyledi.

Alçı'nın "2023’e doğru büyük satranç tahtası" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümleri şöyle;

Davutoğlu’nu kim istemiyor?

Öte yandan Ali Babacan ile yan yana olma ihtimali artık kalmamış ya da kalamamış bir Ahmet Davutoğlu Hareketi var. Davutoğlu’nun da yeni bir siyasi parti ile yoluna devam edeceği artık kesin.

Aslında Davutoğlu illa parti kurma takıntısına sahip değil. Ahmet Hoca, Babacan ile aynı parti içinde olmaya son derece sıcak ama Babacan Hareketinin manevi önderi konumundaki Abdullah Gül kesinlikle Davutoğlu’nu yeni siyasi partinin içinde istemiyor. Bunun sebeplerini ilerdeki yazılarda kaleme alacağım.

Babacan’ın partisinin ismi ne olacak?

Ali Babacan’ın yeni hareketiyle ilgili birçok kulis medyaya yansıdı ama bir konu hiç yansımadı. Partisinin ismi ne olacak?

Öğrendiğime göre bu hareketin ismi önce “Özgürlük ve Adalet Partisi” ya da “Özgürlük ve Refah Partisi” olarak konuşulmuş. Sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi ve Refah Partisi ile herhangi bir benzerlik olmasın istenmiş.

Ardından “Özgürlük ve Hukuk Partisi” ortaya atılmış. Babacan’ın siyasi felsefesine ve mevcut toplumsal taleplere en uygun isim olarak bu düşünülmüş.

Diğer yandan yeni parti isminin kısaltmasıyla da çarpıcı olması isteniyor. Dolayısıyla başka öneriler üzerinde de konuşuluyor. Ama şu an en kuvvetli ihtimal bu.

Peki Ali Babacan’ın Özgürlük ve Hukuk Partisi ne zaman kuruluyor? İlk başta Eylül olarak düşünülmüş ama şu an itibariyle Babacan çevresi Temmuz ayına işaret ediyor. Yani çok yakında.