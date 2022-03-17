Siyaset ahlakı dedi, din dedi, iman dedi ama… Ahmet Taşgetiren’in savunduğu şeye bak sen

2018 Genel Seçimleri'nde, başta Elazığ olmak üzere Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde ilginç olaylar yaşandı. Fazla oy alan partiler milletvekili çıkaramazken, az oy alan partilerin milletvekili çıkarabildiği iller oldu. Özellikle Elazığ’da MHP 47 bin oy ile vekil çıkaramadı, ancak CHP 37 bin oy ile vekil çıkarabildi.

AK Parti ve MHP, TBMM’ye sundukları yeni sistem ile bu saçma düzeni değiştiriyor.

Gelecek Partisi’nin gazetesi Karar’da köşe yazan Ahmet Taşgetiren, seçim kanunundaki değişiklik hakkında tepki çeken bir yazı kaleme aldı.

“Bu cinlik işe yarar mı?” başlıklı yazısında Taşgetiren, siyaset ahlakı, din, iman edebiyatı yaptı, ancak 47 bin oy alan MHP'nin vekil kazanamayıp, 37 bin oy ile CHP'nin vekil kazandığı sonucu savundu; hakların yendiği sisteme arka çıktı.

Taşgetiren’ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Barajı yüzde 7’ye indirme… Belli ki “ihale yasaları” gibi adrese teslim MHP’yi kurtarma düzenlemesi. Tabii MHP yüzde 7’yi bulabilirse… Sonrası, yani illerde ittifakın iki yanına imkan sağlayan ve bir anlamda herbir oyun Meclis’te temsilini mümkün kılan “bakıye – artık oy” düzenlemesini kaldırmak niye?

Orada “siyasi hinlik - cinlik” devreye giriyor: MHP’yi de vuracak, tabii asıl rakip sahada oynayan yeni kurulmuş partileri vurmayı hedefleyen, ama illerdeki oy dağılımına göre herhangi baraj sıkıntısı olmayan partileri de kazanç – kayıp telaşına sürükleyecek, ittifak hesaplarında dağılmaları planlayan bir proje…