Siyaset ağaları üyelerimizi maraba zannetti! Ortalık yangın yeri!

İYİ Parti içinde CHP'nin yerel seçimlerde işbirliği önerisinin reddedilmesi, partide ardı ardına istifaların gelmesine neden oldu.

Ankara ve İstanbul için istisna yapılması gerektiğini düşünen parti mensupları ya istifa etti ya da parti merkezi tarafından istifaları istendi. Bu istifa dalgası, üyelere gönderilen "istifa süreci" konusundaki bilgilendirme mesajıyla bir kriz meydana getirdi.

İYİ Parti'ye SMS ile operasyon

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından bu mesajlardan birini paylaştı. Mesajda, "Sayın üyemiz, İstanbul milletvekilimiz Salim Ensarioğlu ile Diyarbakır İl Teşkilatımız İyi Parti’den istifa etmiştir. Siz de istifa etmek isterseniz e-devlet üzerinden Siyasi Parti Üyeliği İptal Başvurusu menüsünden İyi Parti’den istifa edebilirsiniz" ifadeleri yer alıyor.

Buğra Kavuncu: Siyaset ağaları üyelerimizi maraba zannetti

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Kavuncu, "Bu tip mesaj gönderilenlerin sayısı artıyor. Gerekli tedbiri alıyoruz" diyerek şunları ekledi:

“Bunların sebebi de çok belli, önceki akşam katıldığım canlı yayında gerçek sayıları ve gerekçelerini açıklayınca delege ve siyaset ağalarının üyelerimizi maraba zannettiği gerçeği de ortaya çıktı. Bu siyasi düzeni, eskimiş siyaset anlayışını değiştirmemiz lazım. Bunun da yolu çağa uygun bir Siyasi Partiler Kanunu'ndan ve demokrasinin daha fazla dijitalleştirilmesinden geçiyor. İradeniz kimsenin ipoteği altında değil, hür ve müstakil budur!”