Siyah kediler gerçekten kötü şans mı getirir?

Yüzyıllar boyunca hep siyah kedilerin haketmediği şekilde kötü şans getirdiğine inanıldı. Her şey esasında onlara Orta Çağ'da cadı denmesiyle başladı. Bazı toplumlarda bu efsaneyi devam ettirdi ve onları horm görmeye başladı. Hatta şimdi bile birçok insan kötü şans getirir diye siyah kedi sahiplenmiyor. Peki gerçekten siyah kediler kötü şans mı getirir? Bunun cevabı hayır.

İşte size siyah kedilerin inanıldığı gibi kötü şans getirmediği ve aslında harika olduklarına dair bazı sebepler...

Gelenekselleşmiş efsanenin aksine İngiltere ve Japonya'da siyah kedilerin her zaman iyi şans getirdiğine inanıldı.

İskoçya ve İrlanda da eğer kapınızda siyah bir kedi belirirse bu mutluluk huzur ve refahın habercisiydi

Gemiciler siyah kedilerin uzun yolculaklar da onlara bolluk ve iyi şans getirdiğine inanırdı.

Siyah kediler geceleri neredeyse gözükmedikleri için çok iyi fare avcılarıdır.

Kara kediler gerçekten büyülü mü?

Pek çok insan kara kedilerin büyülü olduğuna ve şekil değiştirme gücüne sahip olduklarına inanıyor. Daha doğrusu kara kedilerin cadılara dönüşebileceği düşünülüyor. Bu ve benzeri birçok batıl inanç vardır, fakat bazıları büyüden ziyade doğal olaylardır. Mesela bazı kara kedi cinsleri renk değiştirebilir. Bazı tekir kara kediler siyah görünse de, kürkünün altında çizgili bir desen bulunur. Bu sadece bir kedi günlerce güneşte durduğunda görülebilir.

(Listelist ve Onedio)