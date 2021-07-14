Sivrisinekten nasıl kurtulunur? Sineklerden korunmak için doğal yöntemler var mı? Sivrisinek gelmemesi için ne yapmalıyız?

Sivrisinekler özellikle de geceleri vatandaşların en büyük kabusu olmakta. Havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan sivrisineklerden kurtulmak çok da zor değil. Doğal yöntemler kullanarak sivrisinekleri uzaklaştırmak mümkün.

Sivrisinek gelmemesi için ne yapmalıyız?

Bir bardak beyaz sirke, bir bardak su ve 1/3 bardak doğal içerikli bulaşık deterjanını iyice karıştırın, sinek kovucunuz hazır! Bu karışımı sprey bir şişeye doldurup içerde ve dışarda sinekleri kaçırmak için kullanabilirsiniz. TRT Haber’de yer alan habere göre, sivrisineklerin en sevmediği kokular mevcuttur. İşte sivrisineklerden kurtulmanın doğal yolları…

Lavanta, portakal, limon, ada çayı, kadife çiçeği, karanfil, okaliptüs, defne, reyhan, sarımsak, soğan, sirke, biberiye.

Sivrisinekten korunmak için hangi renk elbise giyilir?

Sivrisinekler daha çok koyu renkleri tercih eder. Sivrisinekler koyu renkleri kendi özel alanları gibi gördükleri için koyu renkli elbiseler giyen kişilerin yanına daha çok uğrar.

Sivrisinekten nasıl kurtulunur?

B ve C vitamini yönünden zengin besinler sivrisineklerin çok sevmediği gıda gruplarından. C vitamini suda eriyebilen bir vitamin olduğundan vücutta birikmez, fazla terlemeyi önler, sivrisinekler de bundan nefret eder.

Fesleğen, reyhan ve karanfil sivrisinekten korur mu?

Fesleğen, reyhan ve karanfil kokusu sivrisinekleri uzaklaştırır. Cam önüne koyabileceğiniz bu bitkileri başucunuza koymak daha etkili olmasını sağlar.

Duş almak sivrisinekten korur mu?

Sivrisinekler daha çok terli olan vücutlara ve ayak kokusu problemi yaşayan kişilere gelir. Yatmadan önce duş almak bu davetsiz misafirlere karşı koruyabilir.

Sirke sivrisinekten korur mu?

İçinde sirke dolu bardağı cam önüne koyulmalı. Güçlü kokusu sinekleri yaklaştırmaz ve içeri sokmaz.

Sarımsak ve soğan sivrisinekten korur mu?

Sivrisineklere karşı etkili yöntemlerden biri de soğan ve sarımsak. Amerika’da yapılan araştırmalarda, sivrisineklerin sarımsak ve sarımsak yağı olan yerlere yaklaşamadığı tespit edildi.

Nane ve limon sivrisinekten korur mu?

Nane de tıpkı fesleğen gibi mutfakta ve sivrisinek kaçırmada işe yarıyor. Sivrisinekleri kaçırmasının yanı sıra nane, sivrisinek ısırığına da iyi geliyor. Davetsiz misafirlerden kovmak için, nane ve limondan yapılan doğal sprey de oldukça etkili.

Lavanta sivrisinekten korur mu?

Lavantanın kokusunu hemen hemen herkes sever. Bilinmeyen şey ise sivrisineklerin lavanta kokusundan nefret ettiği. Vücuda sürülen lavanta yağı sivrisinekleri bulunduğu ortamdan kaçırır.

Sivrisinek ısırmaması için vücuda ne sürülür?

Limon, lavanta, okaliptüs, karanfil, tarçın yağı sinek kovucu özelliği bilinen yağlar. Sivrisinekleri kovmada en etkili yöntemlerden biri olan fesleğen ısırığın olduğu bölge de için de fayda sağlar. Birkaç fesleğen yaprağını iyice ezin ve ısırılan bölgeye sürün

Sivrisinek odadan nasıl çıkarılır?

Bir bardaoğın içerisine bir miktar elma sirkesi koyun. Daha sonra bardağın üzerini streç. Filmle sarın. Eviiznin veya odanızın birkaç yerine bir bardak sirke koyup, tarif ettiğimiz şekilde uygularsanız sivrisineklerin evibnizde barınamayacağını görebilirsiniz.