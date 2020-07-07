Sivrisinek sokmaması için ne yapılmalı?
Yazın gelmesiyle birlikte sivrisinekler sorun haline dönüştü. Özellikle çocukların sivrisinekler tarafından ısırılması, ebeveynlerin canını sıkıyor. Bu ısırıklara ve sivrisineklerin eve girmemesi için çözüm arayanlar için bu haberi derledik. Sivrisineklerin sevmediği kokularla cildinizden ve en önemlisi evden uzaklaştırmak mümkün. Doğal yağlar kullanarak ya da limon, sirke, nane otu, idris otu ve lavanta bitkisi gibi malzemelerle evinizde ilaç kullanmadan bir çözüm elde edebilirsiniz. İşte sıkça araştırılan sivrisinek ısırmasına karşın alınacak önlemler...
Sivrisineklerin gece meydana çıkmasının sebebi gececil yani noktürnal canlılar olmasından kaynaklıdır. Sivrisineklerin ısırma sebebi de salgıladığımız karbondioksittir. Gece karbondioksit salınımının fazla olması ve sivrisineklerin gececil hayvan olmasından dolayı, gece sivrisineklerin ısırması artar. Bu durumun azaltılmasıyla, sivrisinekler çevrenizde yer almayacak ve ısırmalara maruz kalmayacaksınız.
Sivrisinekleri uzaklaştırmanın yolu
- Sivrisinekler larvalarının gelişmesi için suya ihtiyaç duyar. Evinizde sivrisineklerin çoğalmaması için su bardaklarında ya da çiçek diplerinde kalan suyu temizlemeye özen gösterin, açıkta su bırakmayın.
- Evinizde idris otu büyüterek, sivrisineklerin eve girmemesini sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde fesleğen, nane, kedi nanesi, kadife çiçeği, biberiye ve okaliptus gibi bitkiler de sivrisineklerin sevmediği kokular olduğu için, evinize girmesini engellemiş olacaksınız.
- Lavanta yağı veya lavanta tütsüsü kullanarak, sivrisineklerin ısırmasını önleyebilirsiniz.
- Gece ani bir çözüm istiyorsanız, yarım limonun üzerine karanfil batırarak baş ucunuza koyabilir ve o gece için önlem alabilirsiniz.
- Doğal uçucu yağları bir miktar suyla karıştırıp evinize sıkın. Bu hem ferah bir his verir hem de sivrisineklerin evden uzaklaşmasını sağlar.
- Sirke de sineklerin sevmediği kokuların başında gelir. Sirke ile temizlik yaparak sivrisineklerin uzaklaşmasını sağlayabilir, ısırıkların üzerine sürerek acısının ve kaşıntının dinmesini sağlayabilirsiniz.