Sivrisinek sokmaması için ne yapılmalı?

Yazın gelmesiyle birlikte sivrisinekler sorun haline dönüştü. Özellikle çocukların sivrisinekler tarafından ısırılması, ebeveynlerin canını sıkıyor. Bu ısırıklara ve sivrisineklerin eve girmemesi için çözüm arayanlar için bu haberi derledik. Sivrisineklerin sevmediği kokularla cildinizden ve en önemlisi evden uzaklaştırmak mümkün. Doğal yağlar kullanarak ya da limon, sirke, nane otu, idris otu ve lavanta bitkisi gibi malzemelerle evinizde ilaç kullanmadan bir çözüm elde edebilirsiniz. İşte sıkça araştırılan sivrisinek ısırmasına karşın alınacak önlemler...