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Sivri burun ve sivri topuk giymeyin

Son derece acı veren tırnak batıkları hayatımızı önemli ölçüde etkiler.

12 Ekim 2018 Cuma 14:54
Sivri burun ve sivri topuk giymeyin


En çok ayak başparmaklarda olmakla beraber tüm tırnaklarda batık gelişebilir. Tırnak batıkları; ayak tırnağının kendi özel yapısından kaynaklanabileceği gibi sivri uçlu ayakkabılar giyinmek, tırnak mantarı gibi bazı tırnak hastalıklarının tırnakta oluşturduğu şekil bozuklukları, tırnakta kalınlaşmalar, tırnakların hatalı ve çok dibinden kesilmesi, travmalar, gebelik dönemi batık gelişmesinin sebepleri arasındadır.

Pedikürcü işi değil

Tırnak batıkları oldukça ağrılıdır. Hastanın günlük yaşantısının hareketliliğini, iş yaşamını dahi etkileyebilir. Gelişen bu ağrının yanısıra; batık tırnaklarda kolayca enfeksiyon gelişip daha ciddi sorunlara da yol açabilir.

Batık tırnaklar özellikle kadınlarda ağrının yanısıra; estetik görünümü de bozduğu için istedikleri ayakkabıyı giyinmelerine engel olur. Bu durumda hastaların ilk başvurusu genelikle kuaförlerdir. Pedikürle batık tırnağın bası yapan kısmı kesilerek geçici olarak ağrı dindirilir. Ardından çeşitli merkezlerde uygulanan ılık kompresler, pamuk veya tel sistemi ile yatağın genişletilmeye çalışılması ile çözüm aranır. Ancak tırnağın yumuşak dokuya batmasındaki temel sebep olan tırnağı uzatan kök ordan uzaklaştırılmadıkça yapılan tüm geçici işlemler sonuç vermeyecektir.

Bu hastalara yapılan önemli bir yanlış ise tırnağın bütün olarak çekilmesidir. Bütün olarak çekilen tırnak ne yazıkki aynı şekilde geri çıkacaktır.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 14:54
  1. sivri burun ayakkabı
  2. sivri topuk ayakkabı

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