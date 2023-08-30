Sıvıyağlı mayasız poğaça: Sadece saniyeler içerisinde şipşak! 40 yıllık ustadan lezzetli poğaçanın sırrı
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan poğaçayı günlerce taze tutmanın püf noktaları nelerdir merak ediyor muydunuz? Kahvaltıların ve çay saatlerinin vazgeçilmezi poğaça mayasız ile tanışın!
Sıvıyağlı Mayasız Poğaça Tarifi İçin Malzemeler
2 tane yumurta (Sarısının biri üzerine)
1 su bardağı süt
Yarım su bardağı sıvı yağ
4 su bardağı un lütfen kontrollü olarak ekleyin
1 buçuk paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz (Damak tadınıza göre ekleyin)
İçine:
Beyaz peynir
Üzerine
Susam
Sıvıyağlı Mayasız Poğaça Tarifi Nasıl Yapılır?
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Hamur için olan malzemeleri karıştıralım un ilavesiyle ele yapışmayan yumuşak bir yoğuralım( ben 4 su bardağı un kullandım sizde kontrollü olarak ekleyin lütfen)
Yoğurduğumuz hamurun üzerini kapatarak yarım saat dinlendirelim
Mandalina büyüklüğünde bezeler yapıp oval açalım
Ortasına peyniri koyup iki ucunu birleştirelim. Ben açılmasını istediğim için ek yerini üste getirdim siz isterseniz alta da getirebilirsiniz.
Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirelim
Üzerine yumurta sarısı sürüp susam serpelim.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirelim afiyet olsun.