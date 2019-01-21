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Sivilce hayatını kararttı! Bacaklarının kesilmemesi için 60 bin TL'ye ihtiyaç var

Kayseri'de 8 yıl önce bacağında çıkan sivilceyi önemsemeyen ve daha sonra kendisine venöz yetmezliği teşhisi konulan Gülay Göçe, bacaklarının kesilmemesi için 60 TL bulmak zorunda. Zor durumda olan Göçe, hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyor.

21 Ocak 2019 Pazartesi 18:51
Sivilce hayatını kararttı! Bacaklarının kesilmemesi için 60 bin TL'ye ihtiyaç var

Kayseri’de yaşayan 39 yaşındaki Gülay Göçe, 8 yıl önce bacağında çıkan sivilceyi önemsemeyince venöz yetmezliği teşhisi kondu. Yaraları büyüyen Göçe’nin bacaklarının kesilmemesi için 60 bin TL’ye ihtiyacı var.

Kayseri’de yaşayan 39 yaşındaki Gülay Göçe’nin sağ bacağında 8 yıl önce sivilce çıktı. Sivilceyi önemsemeyen Göçe, bir süre sonra sivilcenin yaraya dönüştüğünü ve gittikçe büyüdüğünü fark etti. Bunun üzerine bir hastaneye giden Göçe, doktorun verdiği ilaçları kullandı. Yaranın büyümesini önleyemeyen Gülay Göçe’ye, venöz yetmezliği (Toplar damardaki kanın kalbe doğru değil ters yöne akması sonucu meydana gelen bir sağlık problemi) teşhisi kondu.

Ailesinin yardımlarıyla İstanbul’da bir doktora giden Göçe, hastalığından ameliyatla kurtulacağını öğrenince büyük mutluluk yaşadı. Maddi durumu olmadığı için ne yapacağını bilmeyen Gülay Göçe, bacaklarının kesilmemesi için hayırseverlerden yardım bekliyor.

Yaşadıklarını anlatan Göçe, “8 yıl önce ayağımda küçük bir sivilce çıktı. Bir müddet önemsemedim. Büyüdükten sonra acısıyla birlikte doktora gittim. Doktora gittiğimde teşhis konmadı ama verilen ilaçları ve kremleri kullandım. Bunları kullandıktan sonra biraz daha büyümeye başladı. Bu arada ne yapacağımı bilmediğim için farklı yöntemler uygulamaya başladım. Gittiğim bir doktor bana venöz yetmezliği olduğunu söyledi. Doktorum, bu hastalığın Türkiye’de tedavisinin olmadığını, diz kapakçığının değişmesini gerektiğini ve imkanım varsa Avrupa’ya gitmemi söyledi. Benim de Avrupa’ya gitme gibi bir durumum yok. Kremlerle ve ilaçlarla rahatlatmaya çalışıyorum. Kullandığım ilaçlar da hem vücut dengemi hem de psikolojimi bozdu. Elimdeki imkanları değerlendirerek başka tedaviler uyguladık. Ailemin elimdeki imkanların tamamını bitirerek bir şeyler yapmaya çalıştık ama yara kapanmadı” ifadelerini kullandı.

İyileşmem için ameliyat şart

Bacaklarının iyileşmesini istediğini kaydeden Göçe, “4 ay önce bir tanığın vesilesi ile İstanbul’da bir doktor önerdiler. Sınırlarımızı zorlayarak doktora gittik. Doktor tedavisinin mümkün olduğunu, birkaç aşamayla da bunları geçeceğini ama öncesinde ameliyatın şart olduğunu söyledi. 40 bin TL ameliyat masrafı çıktı. Doktorum, ameliyat sonrasında da yarayı kapatmak için bazı makinelere gireceğimi, 2 bacağımda da aynı rahatsızlığın olduğunu ve acilen ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Bu ameliyatı olamazsam yara kapanmayacak. 8 yılın sonunda bir umut bulduk. Allah bir yol gösterdi ama bu 40 bin TL’yi nasıl bulacağımızı bilmiyoruz. Doktor, eğer bu ameliyatı olamazsam ileride yürüyemeyeceğimi söyledi. Burada da gittiğim bir doktor tedavi olmazsa, ilerde ki süreçte bacaklarımın kesileceğini söylemişti. Ben rahatsızlığımın geçmesini ve bu tedavimin yapılmasını istiyorum. Hayırseverlerden yardım bekliyorum. Bu ameliyatı yaptırma imkanım yok. 40 bin TL beni çok aşan bir meblağ. Ondan sonrasını da zaten bilmiyoruz. Doktorum ameliyattan sonra yaraların kapanması için tedavinin devam edeceğini, seanslar halinde tedaviye gireceğimi ve her seansın bin 500 TL olduğunu söyledi” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 18:51
  1. İstanbul
  2. Kayseri
  3. Gülay Göçe
  4. Sivilce hayatını kararttı
  5. Venöz yetmezliği
  6. Bacakları kesilebilir
  7. 60 bin TL'ye ihtiyaç var
  8. yardıma muhtaç hasta

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