Sivil Yahudiler Filistinlilerin köyünü yaktı
Dünya

Sivil Yahudiler Filistinlilerin köyünü yaktı

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sivil Yahudiler Filistinlilerin köyünü yaktı

Güney Batı Beytüllahim'deki Cebbe köyüne giren Yahudi çeteler, ev ve araçları ateşe verdi, bir Filistinli de darp sonucu yaralandı.

Güney Batı Beytüllahim'deki Cebbe köyüne giren Yahudi çeteler, ev ve araçları ateşe verdi, bir Filistinli de darp sonucu yaralandı.

Güney Batı Beytüllahim'in Cebbe köyünde, Yahudi çeteler geniş çaplı bir saldırı düzenledi.

Köy muhtarı Ziyab Muşale'nin aktardığına göre, 100'den fazla Yahudi, köye girerek bazı evlere saldırdı ve en az dört aracı ateşe verdi.

Saldırının "Guş Etzion bölgesinde yaşanan yerleşimci tahliyesi ve çatışmalara yanıt" olarak gerçekleştirildiği iddia edildi.

 

İşgal rejimi ordu radyosu kaynaklarına göre, olay yerine büyük bir kuvvet sevk edildi.

İlk bilgilere göre bir ev ve dört araç tamamen tahrip olurken, bir Filistinli de darp sonucu yaralandı.

Saldırı, bölgede süregelen gerilimin yeni bir yansıması olarak kayda geçti.

