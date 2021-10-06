  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sivil Toplum Buluşmaları’ için geri sayıma
Aktüel

Sivil Toplum Buluşmaları’ için geri sayıma

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, sosyal hizmetlerin geliştirilmesi ve etkin uygulanması, yeni hizmet modellerinin ortaya çıkarılması ve uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi amacıyla düzenlenecek Sivil Toplum Buluşmaları’nın ilki Bakan Derya Yanık’ın katılımıyla yarın Ankara’da başlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 16:50:00 -
Sivil Toplum Buluşmaları’ için geri sayıma

Yeni Akit  Ankara

Sivil Toplum Kuruluşları işbirliği ile başlayacak toplantılar, dört ilde, farklı temalarda ulusal bazda düzenlenecek. Toplantıların ilki 7 Ekim 2021 Perşembe günü kadın temasıyla Ankara’da gerçekleştirilecek. Ayrım gözetmeksizin kadın alanında faaliyet gösteren tüm STK’lar programa davet edildi. İki oturum şeklinde gerçekleşecek olan toplantının ilk oturumunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, açılış konuşması yapacak. Yanık’ın konuşmasının ardından STK temsilcileri, sivil toplumla işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik görüşlerini sunacak. İkinci oturumda ise; kadın alanındaki uygulamaların güçlendirilmesine ilişkin istişareler gerçekleştirilecek, STK’ların önerileri alınacak ve değerlendirilecek. 4 farklı temada gerçekleştirilecek Sivil Toplum Buluşmalarının sonunda sosyal amaçlı vakıf, dernek ve diğer STK’ların da işbirliğinde Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı oluşturulması hedefleniyor. Sivil Toplum Vizyon Belgesi, Bakanlık tarafından geliştirilecek olan orta ve uzun vadeli stratejileri içerirken; Eylem Planı ile de stratejilerin uygulanmasının izlenmesi, gerekli araştırma, analiz ve değerlendirme çalışmalarının yapılması sağlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay