Sivil Toplum Buluşmaları’ için geri sayıma

Yeni Akit Ankara



Sivil Toplum Kuruluşları işbirliği ile başlayacak toplantılar, dört ilde, farklı temalarda ulusal bazda düzenlenecek. Toplantıların ilki 7 Ekim 2021 Perşembe günü kadın temasıyla Ankara’da gerçekleştirilecek. Ayrım gözetmeksizin kadın alanında faaliyet gösteren tüm STK’lar programa davet edildi. İki oturum şeklinde gerçekleşecek olan toplantının ilk oturumunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, açılış konuşması yapacak. Yanık’ın konuşmasının ardından STK temsilcileri, sivil toplumla işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik görüşlerini sunacak. İkinci oturumda ise; kadın alanındaki uygulamaların güçlendirilmesine ilişkin istişareler gerçekleştirilecek, STK’ların önerileri alınacak ve değerlendirilecek. 4 farklı temada gerçekleştirilecek Sivil Toplum Buluşmalarının sonunda sosyal amaçlı vakıf, dernek ve diğer STK’ların da işbirliğinde Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı oluşturulması hedefleniyor. Sivil Toplum Vizyon Belgesi, Bakanlık tarafından geliştirilecek olan orta ve uzun vadeli stratejileri içerirken; Eylem Planı ile de stratejilerin uygulanmasının izlenmesi, gerekli araştırma, analiz ve değerlendirme çalışmalarının yapılması sağlanacak.