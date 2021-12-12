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Ekonomi Sıvı yağ, şeker, yumurta derken.. Gerçek sorunları(!) ortaya çıktı: Avrupa'yı gezememek
Ekonomi

Sıvı yağ, şeker, yumurta derken.. Gerçek sorunları(!) ortaya çıktı: Avrupa'yı gezememek

Almanya merkezli Deutsche Welle (DW), "TL'deki değer kaybı gençlerin yurt dışına seyahat hayallerini ertelemesine neden oluyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 17:36:00 -
Sıvı yağ, şeker, yumurta derken.. Gerçek sorunları(!) ortaya çıktı: Avrupa'yı gezememek

Almanya merkezli DW Türkçe, "Dünyayı gezmek Türk gençlerin için bir hayal oldu." dedi.

Sıvı yağ, şeker, yumurta derken, şimdi de Avrupa'yı gezememek!

DW Türkçe muhabiri Emre Eser imzalı haberde, "Son dönemde dolar ve euro karşısında hızla değer kaybeden Türk Lirası (TL) gençlerin yurt dışına çıkma planlarını da oldukça olumsuz etkiledi. Son beş yılda euro, TL karşısında yüzde 330 değer kazanırken dolardaki değişim ise yüzde 297 oldu." denildi.

'Türk gençleri Roma'nın ortasında buluşabiliyordu'

Interrail Türkiye Kurucusu Bestami Köse'nin açıklamalarına yer verilen haberde, Köse'nin şu açıklamaları aktarıldı:

"Euronun 3 TL seviyelerinde olduğu günlerde Türkiye'deki gençler akın akın yurt dışına gidiyordu. O yıllarda bir kültür oluşmuştu. Ekonomik ortam bugüne göre çok daha iyiydi ve gençler bir şekilde yurt dışına gidip farklı ülkeleri gezebiliyordu. Daha sonra bu deneyimleri paylaştıkları farklı arkadaşları da onların izinden gidiyordu. Üniversiteliler arasında inanılmaz bir kültür oluşmuştu. Herkes sırt çantasını alıp yollara düşüyordu. Bu kültür üniversitelerin de dışına çıkmıştı. Bir yaz gecesi yüzlerde Türk genci Roma'nın ortasında buluşabiliyordu. Biz bu günleri gördük. İnsanların 'Bu sene kesin interrail yapıyoruz' dediği klişe artık yok oldu."

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