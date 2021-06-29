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Gündem Siverek’te TIR ve kamyon çarpıştı
Gündem

Siverek’te TIR ve kamyon çarpıştı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde buğday yüklü kamyon ile TIR'ın çarpıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 03:11:00 -
Siverek’te TIR ve kamyon çarpıştı

Kaza Siverek-Diyarbakır karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Diyarbakır istikametinden Siverek istikametine seyir halinde bulunan H.A. yönetimindeki 42 DBP 65 plakalı tır ile Y.S. yönetiminde bulunan 06 FB 1487 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle TIR karşı şeride geçerek devrildi. Tır’ın korsesinde bulunan bir traktör ile bir otomobil hasar gördü. Yaşanan feci kazada şans eseri ölü olmazken tır sürücüsü H.A. ile tırda bulunan H.E ve R.T yaralandı.

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