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Aktüel Sivas'taki depremin ardından Gürün Kaymakamı'ndan açıklama
Aktüel

Sivas'taki depremin ardından Gürün Kaymakamı'ndan açıklama

Yeniakit Publisher
2023-04-27 19:49:00 -
Sivas'taki depremin ardından Gürün Kaymakamı'ndan açıklama

Sivas'ta saat 18.33'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Gürün Kaymakam Halil Yazıcı açıklama yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gürün ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem nedeniyle ilçede bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Gürün Kaymakam Halil Yazıcı, AA muhabirine, deprem nedeniyle şu ana kadar sıkıntılı herhangi bir ihbar almadıklarını ve olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

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