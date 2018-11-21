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Sivas'ta yağma iddiasına 3 tutuklama

Sivas'ta bazı vatandaşlardan tehdit yoluyla para alan 3 kişi tutuklandı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:15
Sivas'ta yağma iddiasına 3 tutuklama

Sivas'ta tehdit ve nitelikli yağma suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü'ne başvuran K.B. ve O.E., bazı kişilerin kendilerinden zorla para talep ettiklerini öne sürdü. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler U.D. (33), H.G. (31) ve F.D.'yi (33) teknik ve fiziki takibe aldı. Şüpheliler, polis tarafından seri numaraları alınmış 5 bin lirayı mağdur kişilerden aldıkları sırada suçüstü yakalandı.

Şüphelilerden F.D., zorla para istedikleri kişilerin daha önce dayısını evlenme vaadiyle dolandırdıklarını iddia etti. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'yağma' suçlamasıyla tutuklandı.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 16:15
  1. Sivas'ta yağma iddiasına 3 tutuklama
  2. Sivas
  3. yağma
  4. tutuklama

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