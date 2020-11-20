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Aktüel Sivas'ta trafik kazaları: 4 yaralı
Aktüel

Sivas'ta trafik kazaları: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 16:45:37 -
Sivas'ta trafik kazaları: 4 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta iki trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı.

Ş.Ş.S. yönetimindeki 34 DKC 747 plakalı otomobil, Kayseri-Malatya kara yolunun Gürün ilçesi İncesu mevkisinde devrildi. Sürücü ile araçta bulunan N.S. ve 4 aylık bebek E.E.A.S. yaralandı.

Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan bebek, Sivas'a sevk edildi.

Kangal ilçesinde ise M.S'nin kullandığı 58 BZ 925 plakalı hafif ticari araç, K.İ. yönetimindeki 05 LL 270 plakalı hafif ticari araç ve S.I. idaresindeki 66 HN 989 plakalı otomobil, Sivas-Malatya kara yolunda çarpıştı.

Hafif yaralanan A.I, Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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