Sivas'ta tilkinin otomobil anahtarını alıp kaçması kameralara yansıdı
SİVAS (AA) - Sivas'ta bir güvenlik görevlisi, yiyecek bulmak için kulübeye gelen tilkiye otomobilinin anahtarını kaptırdı.
Bir kamu kurumunda çalışan güvenlik görevlisi, her gün yiyecek bulmak için öğrenci yurduna gelen tilkiyi bir süre eliyle besledi, ardından da otomobilinin anahtarını sallayarak onunla oynamaya başladı.
Ancak bu sırada tilki yiyecek sandığı anahtarı kapıp kaçtı. Güvenlik görevlisi panikle bir süre tilkinin peşinden koştu.
Tilkinin güvenlik kulübesine gelişi, verilen yiyeceği yediği anlar ve anahtarı alıp kaçması cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.
Güvenlik görevlisinin daha sonra yeniden gelen tilkiye sucuk vererek anahtarını kurtardığı öğrenildi.