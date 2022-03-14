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Aktüel Sivas'ta, sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Aktüel

Sivas'ta, sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 23:30:00 -
Sivas'ta, sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Sivas'ta sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda, 12 Mart'ta havlayan köpekten korkarak yola fırlayan 12 yaşındaki U.K'ya, İ.Y'nin kullandığı otomobil çarptı. U.K, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bacağında kırık olan U.K'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen U.K'nin, havlayarak üzerine gelen köpekten korkarak yola doğru kaçması ve otomobilin çarpması sonucu havada takla atması yer alıyor. Söz konusu yerde gezinin birden fazla sokak köpeği de kameraya yansıdı.

 

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