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Sivas'ta soğuk hava

Kızılırmak'ın bazı bölümleri buzla kaplandı

12 Ocak 2019 Cumartesi 11:04
Sivas'ta soğuk hava

SİVAS (AA) - Sivas'ta, soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kısmen buz tuttu.

Kentte etkisini gösteren soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesiyle Kızılırmak'ın Karşıyaka mevkisinde bazı bölümleri dondu.

Kent merkezine yaklaşık 9 kilometre mesafede bulunan Serpincik köyü yakınlarındaki Serpincik Göleti'nin yüzeyi de soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı.

Buz tutan gölette güzel manzaralar oluşurken, bir vatandaş gölet üzerinde yürüdü.

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Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 11:04
  1. Kızılırmak
  2. Sivas
  3. soğuk hava

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