  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sivas'ta otomobil devrildi: Çok sayıda yaralı var
Aktüel

Sivas'ta otomobil devrildi: Çok sayıda yaralı var

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 19:16:00 -
Sivas'ta otomobil devrildi: Çok sayıda yaralı var

Selahattin Topçu (45) idaresindeki 58 HJ 495 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolu sanayi siteleri yakınlarında, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Murat (30), Songül (22), Aysima (2) ve Almira Sare Kaya (4) ile Sultan Kılıç (60) ve Ayşe Topçu (49) yaralandı. Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sultan Kılıç, Sivas'a sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çin resmen çıldırdı! 20 savaş uçağıyla şok eden hava tacizi
Dünya

Çin resmen çıldırdı! 20 savaş uçağıyla şok eden hava tacizi

Çin Hava Kuvvetlerine ait 20 savaş jeti, Tayvan tarafından ilan edilen stratejik bölgedeki Hava Savunma Tanımlama Sahası'nı ihlal etti. ..
O tahmin de gerçekleşti! Simpsons dünyayı hayrete düşürdü
Dünya

O tahmin de gerçekleşti! Simpsons dünyayı hayrete düşürdü

Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan ve dünyadaki bazı gelişmeleri çok önceden tahmin etmesiyle nam salan The Simpsons çizgi dizisinin..
ABD'li diplomattan Yunanistan'a
Gündem

ABD'li diplomattan Yunanistan'a "dilenci" benzetmesi

Yunanistan'ın fırkateyn programıyla alay eden ABD'nin eski Atina Askeri Ataşesi Robert Palm, Yunanistan'ı "dilenci" olarak nitelendirdi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay