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Aktüel Sivas'ta otomobil devrildi: 4 yaralı
Aktüel

Sivas'ta otomobil devrildi: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 15:55:47 -
Sivas'ta otomobil devrildi: 4 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

R.Ç. (79) yönetimindeki, 34 BA 0939 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Üç Yol mevkisinde refüjlere çarptıktan sonra devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan H.Ç. (69), A.Ç. (72) ve A.K. (70) yaralandı.

Koyulhisar İlçe Hastanesi'nde yapılan ilk tedavilerinin ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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