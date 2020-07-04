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Sivas'ta kurbanlıklar görücüye çıktı, "değnekle pazarlık" başladı

Yeniakit Publisher
2020-07-04 13:36:46 -
Sivas'ta kurbanlıklar görücüye çıktı, "değnekle pazarlık" başladı

SİVAS (AA) - Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Sivas'ta, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor.

Bölgenin en büyük hayvan pazarları arasında yer alan Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı'nda, kurbanlıklar görücüye çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, hayvan taşıyan kamyonlar dezenfekte tünelinden geçerek pazara giriyor.

Maskesiz girişe izin verilmeyen pazarda, kurbanlık alışverişi sırasında ise Kovid-19 salgını nedeniyle el sıkışmadan, değnek ile pazarlık yapılıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Uğur Furkan Yurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını belirterek, "Fiyatlar biraz yüksek ancak vatandaşlarımızın ilgisi de yüksek. Yani alım satım oluyor." dedi.

Araçları dezenfekte tünelinden içeri aldıklarını ve maskesiz dolaşmaya izin vermediklerini dile getiren Yurt, tedbirlere uymaya gayret ettiklerini vurguladı.

Yurt, dünden itibaren 2 bin 500 büyükbaş, 2 bin civarında da küçükbaş hayvanın pazara giriş yaptığını aktardı.

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