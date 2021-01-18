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Yerel Sivas'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan 30 kişiye 12 bin 810 lira ceza kesildi
Yerel

Sivas'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan 30 kişiye 12 bin 810 lira ceza kesildi

Sivas'ta yeni tip koronavirüs pandemisiyle mücadele tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 30 kişiye 12 bin 810 lira ceza uygulandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 12:38:00 -
Sivas'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan 30 kişiye 12 bin 810 lira ceza kesildi

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 30 kişiye 12 bin 810 lira ceza uygulandı.

15-18 Ocak günleri belirlenen saatlerdeki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında cezai işlem yapıldı.

Bu çerçevede, emniyet bölgesinde 19, jandarma bölgesinde 11 kişiye 12 bin 810 lira ceza uygulanması için tutanak düzenlendi.

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