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Sivas'ta korkunç olay! Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Sivas'ta yalnız yaşayan 33 yaşındaki genç kadın, kendisinden 2 gündür haber alınamaması nedeniyle eve gelen polis tarafından ölü bulundu.

31 Aralık 2018 Pazartesi 14:35
Sivas'ta korkunç olay! Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Sivas'ta kendisinden iki gündür haber alınamayan 33 yaşındaki Nagihan Gümüş, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Genç kadının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, saat 11.00 sıralarında Mehmet Paşa Mahallesi Emir Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Nagihan Gümüş'ten haber alamayan Sakarya'daki ailesi, arkadaşlarına durumu bildirdi. Eve gelen arkadaşları kapıyı açamayınca olay yerine polis çağrıldı. Ev sahibinde bulunan evin yedek anahtarıyla kapı açılarak içeriye girildi.

Gümüş, evin oturma odasında yerde hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gümüş'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Gümüş'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gümüş'ün evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceğinden şüphelenilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 14:35
  1. Sakarya
  2. Sivas
  3. Nagihan Gümüş
  4. genç kadın
  5. yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
  6. soba zehirlenmesi

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